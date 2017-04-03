بخش خصوصی نقش مهمی در رونق تولید و اشتغال دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت شهرکهای صنعتی استان قم، امیر طیبینژاد در دیدار با جمعی از کارکنان این شرکت اظهار داشت: خوشبختانه حرکت رو به جلو سازمان صنایع کوچک در مسیر حمایت از فعالان، سرمایه گذاران و مدیران عرصه تولید و اشتغال کشور در سال گذشته با توجه به نامگذاری سال جدید نیز با قوت آغاز شد.
وی با اشاره به تفویض بخشی از اختیارات سازمان صنایع کوچک در حمایت و تشویق سرمایه گذاران برای ایجاد تولید و اشتغال، گفت: در سال گذشته در کنار اجرای برنامههای حمایتی و تشویقی برای فعالان تولید و صنعت، با حضور مسئولان ارشد این سازمان دستورالعملها، آییننامهها و بخشنامههای مربوطه بررسی کارشناسی شده و در صورت نیاز مورد بازنگری قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قم با مثبت ارزیابی کردن این رویکرد سازمان صنایع کوچک در حمایت از تولید و اشتغال که مورد خواست و تأکید رهبر معظم انقلاب و ریاست جمهوری است، تصریح کرد: کارنامه عملکرد مجموعه سازمان صنایع کوچک در حمایت از بخش تولید و اشتغال کشور درخشان است.
وی با بیان اینکه سربازان و خدمتگزاران ملت در شرکت شهرکهای صنعتی همواره در مسیر تعیین شده توسط رهبر انقلاب و سیاستهای ابلاغی دولت برای تحقق خواست رهبری با تمام تلاش فعالیت خواهند کرد، افزود: در سال گذشته برای کاهش مشکلات و موانع پیش روی خانواده صنعت و تولید تمام تلاش خود را انجام دادیم و دستاوردهای خوبی نیز داشتیم که بخشی از آنها اعلام شد و بخش دیگری نیز بزودی اعلام خواهد شد.
طیبی نژاد با بیان اینکه این موفقیتها بهرغم تمام مشکلات و رکود موجود در کشور بدست آمده است، گفت: مجموعه خانواده شرکت شهرکهای صنعتی با عملکرد خود ثابت کردهاند حتی در شرایط سخت نیز میتوان با تکیه بر دانش و سرمایههای خود حرکت روبه جلو و موفقی داشت و امسال نیز میکوشیم بیش از سال گذشته موجبات سربلندی ایران عزیزمان را فراهم کنید.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قم در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مهم و اساسی بخش خصوصی در همراهی این شرکت برای اجرای سیاستهای کلی دولت در بخش تولید و اشتغال اشاره کرد و توضیح داد: حضور و مشارکت بخش خصوصی در این زمینه در قم مثال زدنی بود و هیچ موفقیتی در این استان بدست نیامد مگر با حمایت و همراهی خود صنعتگران و تولیدکنندگان که این اعتماد سرمایه و گنجی ارزشمند برای ما است.
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