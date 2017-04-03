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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۳۰

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم:

بخش خصوصی نقش مهمی در رونق تولید و اشتغال دارد

بخش خصوصی نقش مهمی در رونق تولید و اشتغال دارد

قم - مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم با اشاره به نقش مهم و اساسی بخش خصوصی در رونق تولید و اشتغال، گفت: حضور و مشارکت بخش خصوصی در این زمینه در قم مثال زدنی بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم، امیر طیبی‌نژاد در دیدار با جمعی از کارکنان این شرکت اظهار داشت: خوشبختانه حرکت رو به جلو سازمان صنایع کوچک در مسیر حمایت از فعالان، سرمایه گذاران و مدیران عرصه تولید و اشتغال کشور در سال گذشته با توجه به نام‌گذاری سال جدید نیز با قوت آغاز شد.

وی با اشاره به تفویض بخشی از اختیارات سازمان صنایع کوچک در حمایت و تشویق سرمایه گذاران برای ایجاد تولید و اشتغال، گفت: در سال گذشته در کنار اجرای برنامه‌های حمایتی و تشویقی برای فعالان تولید و صنعت، با حضور مسئولان ارشد این سازمان دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوطه بررسی کارشناسی شده و در صورت نیاز مورد بازنگری قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم با مثبت ارزیابی کردن این رویکرد سازمان صنایع کوچک در حمایت از تولید و اشتغال که مورد خواست و تأکید رهبر معظم انقلاب و ریاست جمهوری است، تصریح کرد: کارنامه عملکرد مجموعه سازمان صنایع کوچک در حمایت از بخش تولید و اشتغال کشور درخشان است.

وی با بیان اینکه سربازان و خدمتگزاران ملت در شرکت شهرک‌های صنعتی همواره در مسیر تعیین شده توسط رهبر انقلاب و سیاست‌های ابلاغی دولت برای تحقق خواست رهبری با تمام تلاش فعالیت خواهند کرد، افزود: در سال گذشته برای کاهش مشکلات و موانع پیش روی خانواده صنعت و تولید تمام تلاش خود را انجام دادیم و دستاوردهای خوبی نیز داشتیم که بخشی از آنها اعلام شد و بخش دیگری نیز بزودی اعلام خواهد شد.

طیبی نژاد با بیان اینکه این موفقیت‌ها به‌رغم تمام مشکلات و رکود موجود در کشور بدست آمده است، گفت: مجموعه خانواده شرکت شهرک‌های صنعتی با عملکرد خود ثابت کرده‌اند حتی در شرایط سخت نیز می‌توان با تکیه بر دانش و سرمایه‌های خود حرکت روبه جلو و موفقی داشت و امسال نیز می‌کوشیم بیش از سال گذشته موجبات سربلندی ایران عزیزمان را فراهم کنید.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مهم و اساسی بخش خصوصی در همراهی این شرکت برای اجرای سیاست‌های کلی دولت در بخش تولید و اشتغال اشاره کرد و توضیح داد: حضور و مشارکت بخش خصوصی در این زمینه در قم مثال زدنی بود و هیچ موفقیتی در این استان بدست نیامد مگر با حمایت و همراهی خود صنعتگران و تولیدکنندگان که این اعتماد سرمایه و گنجی ارزشمند برای ما است.

کد مطلب 3943336

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