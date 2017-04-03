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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۳۱

آل خلیفه به اعراب خلیج فارس شناسنامه بحرینی می دهد

آل خلیفه به اعراب خلیج فارس شناسنامه بحرینی می دهد

رژیم آل خلیفه اعلام کرد که به اتباع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که مقیم بحرین هستند، شناسنامه بحرینی اعطا می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رژیم آل خلیفه در بحرین اعلام کرد که به شهروندان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که در بحرین مقیم هستند و یا در این کشور سرمایه گذاری می کنند، شناسنامه بحرینی می دهد.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که مسئولان رژیم آل خلیفه، منتقدان و مخالفان بحرینی را سلب تابعیت می کنند و این امر انتقاد نهادهای حقوق بشر را در پی داشته است.

از جمله شخصیت هایی که در بحرین سلب تابعیت شده اند، آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر معنوی انقلاب بحرین و شیخ «عبدالله الدقاق» نماینده شیخ عیسی قاسم در ایران است.

کد مطلب 3943350

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    نظرات

    • بابک IR ۱۵:۲۰ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      میخواهند تعداد عربهای سنی_ سلفی رو نسبت به جمعیت بحرینی ها که عمدتا ایرانی تبار و شیعه اند زیاد کنه

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