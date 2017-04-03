بهره مندی ۴۹هزار نفر ازخدمات پست های نوروزی هلال احمرخراسان جنوبی

جواد خامسان در گفتگو با مهر اظهارکرد: طرح نوروزی هلال احمر از ۲۵ اسفند ماه سال گذشته آغاز شده است.

وی با اشاره به بهره مندی ۲ هزار و ۶۰۲ نفر از خدمات ایستگاه های سلامت نوروزی بیان داشت: هزار و ۷۰۱ نفر از خدمات خیمه های دوستدار کودک استفاده کرده‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در نوروز امسال امداد گران هلال احمر ۱۳۷ حادثه را امداد رسانی کرده‌اند، بیان داشت: در این عملیات ها به ۹۴۰ حادثه دیده امداد رسانی شده است.

خامسان از کاهش ۲۸درصد حادثه دیدگان حوادث نوروزی نسبت به سال قبل خبر داد و افزود: در تعطیلات نوروز ۲۰۰ تیم عملیاتی هلال احمر استان با ۶۰۹ امدادگر فعال بوده‌اند.

وی با اشاره به امداد رسانی به ۳۲۸ حادثه دیده در سوانح رانندگی گفت: ۱۳۳ نفر امداد رسانی در سیل و آبگرفتگی انجام شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین ۱۷ نفر در حوادث شهری، ۵ نفر در حوادث کوهستان و ۴۵۷ نفر نیز به صورت حضوری از خدمات امداد هلال احمر بهره مند شده‌اند.

به گفته وی در ایام نوروز امسال ۳۰۴ حادثه دیده و در راه مانده نیز توسط هلال احمر خراسان جنوبی اسکان داده شده‌اند.