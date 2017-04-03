هادی گل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تیم فوتبال شهرداری همدان اظهار داشت: باخت هفته اول برابر شهرداری تبریز در همدان برای ما بسیار سنگین تمام شد اما با پیروزی در هفته دوم برابر نفت و گاز گچساران دوباره به وضعیت خود سروسامانی دادیم.

وی افزود: از سوم فروردین ماه تمرینات خود را برای دیدار با خرمشهر آغاز کردیم چراکه برابر تیم خرمشهری که از کادر فنی باهوش و بازیکنان باتجربه بهره می‌برد دیدار بسیار سختی داشتیم.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان با اشاره به دیدار این تیم برابر اروند خرمشهر گفت: در روز بازی هوا به‌شدت گرم بود و روی عملکرد بازیکنان شهرداری همدان تأثیر منفی گذاشت.

گل محمدی عنوان کرد: متأسفانه در دقیقه ۱۰ این دیدار داور به ضرر تیم شهرداری پنالتی اعلام کرد که منجر به گل تیم میزبان شد اما برای نیمه دوم با برنامه‌ریزی‌هایی که از قبل انجام داده بودیم توانستیم به بازی برگردیم دو گل را در ۲۰ دقیقه پایانی به ثمر برسانیم.

وی بابیان اینکه تمام بازی‌های دور دوم لیگ دسته دوم فوتبال کشور حکم فینال را دارد، بیان کرد: متأسفانه شرایط تیم خوب نیست و فقط با توکل به خدا و کار تیمی تا به اینجا پیش آمده ایم.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان بابیان اینکه واقعاً در شهر خودمان مظلوم واقع شده ایم، گفت: صداوسیما یک ساعت برنامه ورزشی پخش می‌کند و تنها ۳ یا ۴ دقیقه درباره تیم شهرداری همدان صحبت می کند و گویی همه ما را فراموش کرده‌اند و نسبت به تیم ما بی تفاوت هستند.