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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۳۴

در سال ۹۵؛

۷۵ گفتمان دانشگاهی و حوزوی استان بوشهر برگزار شد

۷۵ گفتمان دانشگاهی و حوزوی استان بوشهر برگزار شد

بوشهر - مدیر پژوهش و آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر از برگزاری ۷۵ گفتمان دانشگاهی و حوزوی استان در سال ۹۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله رئیسی ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی برگزاری گفتمان‌های دینی استان بوشهر اظهار داشت: در سال ۹۵ به همت واحد پژوهش و آموزش تبلیغات اسلامی ۷۵ گفتمان دانشگاهی و حوزوی در استان برگزار شد.

مدیر پژوهش و آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه نکات آماری، اضافه کرد: در سال گذشته تعداد ۲۵ گفتمان حوزوی و ۵۰ گفتمان دانشگاهی در حوزه های علمیه و دانشگاه های مختلف استان برگزار شده است.

وی به موضوعات گفتمان ها اشاره کرد و افزود: آسیب‌های اجتماعی، عرفان های کاذب، پیامدها و دستاوردهای انقلاب اسلامی، آسیب شناسی فضای مجازی و ... از موضوعاتی است که در این گفتمان ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته که مورد استقبال دانشجویان و طلاب قرار گرفته است.

کد مطلب 3943358

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