۷۵ گفتمان دانشگاهی و حوزوی استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله رئیسی ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی برگزاری گفتمان‌های دینی استان بوشهر اظهار داشت: در سال ۹۵ به همت واحد پژوهش و آموزش تبلیغات اسلامی ۷۵ گفتمان دانشگاهی و حوزوی در استان برگزار شد.

مدیر پژوهش و آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه نکات آماری، اضافه کرد: در سال گذشته تعداد ۲۵ گفتمان حوزوی و ۵۰ گفتمان دانشگاهی در حوزه های علمیه و دانشگاه های مختلف استان برگزار شده است.

وی به موضوعات گفتمان ها اشاره کرد و افزود: آسیب‌های اجتماعی، عرفان های کاذب، پیامدها و دستاوردهای انقلاب اسلامی، آسیب شناسی فضای مجازی و ... از موضوعاتی است که در این گفتمان ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته که مورد استقبال دانشجویان و طلاب قرار گرفته است.