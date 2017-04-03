وحید برقعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات اسب‌دوانی در رزن اظهار داشت: یک دوره مسابقه اسب‌دوانی با استقبال بیش از ۲ هزار نفر از علاقه‌مندان به این ورزش و مسئولان استانی در شهرستان رزن برگزار شد.

وی افزود: این مسابقات با شرکت ۴۰ سر اسب به همراه سوارکاران و باهدف ایجاد شورونشاط بین مردم در روستای کرفس رزن در ۴ کورس برگزار شد.

رئیس هیئت سوارکاری استان‌همدان با اشاره به نتایج این مسابقات بیان کرد: در پایان اسب طوفان با سوارکاری موسی نوری، اسب غبار با سوارکاری مجتبی کمالیان و اسب عرب با سوارکاری سید محمد حسینی مقام اول را کسب کردند.

برقعی عنوان کرد: همچنین اسب کارلوس با سوارکاری اسدالله رضایی مقام دوم و اسب پوریا با سوارکاری سعید شیرینی مقام سوم را از آن خود کردند.

وی با اشاره به پتانسیل سوارکاران همدانی گفت: طی ۲۲ سال گذشته سابقه نداشته که سوارکاران همدانی به مسابقه‌ای بروند و دست‌خالی از این مسابقات برگردند و صاحب‌مقامی نشوند.

رئیس هیئت سوارکاری استان‌همدان عنوان کرد: در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری زیادی برای این ورزش در همدان صورت گرفته و بخش خصوصی از هیچ تلاشی برای توسعه این ورزش فروگذار نبوده است.