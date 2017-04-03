ورزشکار همدانی به اردوی تیم ملی هندبال ساحلی دعوت شد

حمدالله چاروسایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دعوت هندبالیست همدانی به دومین اردوی تیم ملی هندبال ساحلی اظهار داشت: دومین اردوی تدارکاتی تیم ملی هندبال ساحلی در اصفهان آغاز شده که در این اردوی تیم ملی هندبال ساحلی ۳۰ بازیکن حضور دارند و به مدت یک هفته در اصفهان زیر نظر مربیان برای قهرمانی آسیایی تایلند آماده میشوند.
وی افزود: دراین میان مهدی خوشقدم هندبالیست همدانی به دومین اردوی تیم ملی هندبال دعوت شده است.
سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استانهمدان همچنین با اشاره به برگزاری مجامع هیئتهای ورزشی استان همدان گفت: در سال گذشته چندین مجمع انتخاباتی هیئتهای ورزشی استانهمدان برگزار شد.
چاروسایی عنوان کرد: در سال جدید نیز چندین مجمع انتخاباتی هیئتهای ورزشی استانهمدان را پیش رو خواهیم داشت.
سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استانهمدان همچنین بیان کرد: طی اسفندماه سال گذشته جشنواره استعدادیابی در ۶ رشته در استانهمدان برگزار شد.
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