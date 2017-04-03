به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پلارک در دیدار نوروزی با کارکنان این ستاد، ضمن تبریک فرارسیدن سال جدید، به نامگذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: اجری اصول اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال داخلی همچون سال های گذشته، در سرلوحه فعالیت‌های ستاد خواهد بود.

وی افزود: ستاد بازسازی عتبات عالیات این افتخار را دارد که از همان آغاز فعالیت در اجرای پروژه‌ها، به توان داخلی تکیه کرده و مواد مورد نیاز و نیروهای انسانی را از داخل کشور تامین کرده است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خاطر نشان کرد: طی سال های گذشته در حالیکه اقتصاد جهان و ایران با مشکلات متعدد دست به گریبان بود و صنایع استراتژیک کشور مانند فولاد، سیمان و معادن گرفتار رکود بودند، پروژه‌های بزرگ ستاد عتبات کمک شایانی به خروج آنها از بحران کرد.

وی با بیان اینکه طی بیش از یک دهه فعالیت ستاد، تمامی مصالح و اقلام مورد نیاز پروژه‌ها از داخل کشور تامین شده است افزود: طی ابلاغیه‌ای تمامی پیمانکاران ستاد بازسازی عتبات عالیات را نیز مکلف به اجرای اصول اقتصاد مقاومتی و تامین نیازها از داخل کرده‌ایم.

پلارک با بیان اینکه تقریبا تمامی پروژه‌های بازسازی و نوسازی ستاد به اتمام رسیده است، افزود: اکنون پیشبرد پروژه های توسعه‌ای حرم‌های مطهر در شهرهای نجف، کربلا، کاظمین و سامرا در دستورکاری ستاد بازسازی عتبات عالیات قرار دارد که اجرای آنها براساس برنامه زمانبندی، همت مضاعف تمامی دست اندرکاران را می‌طلبد.

وی از اتمام پروژه توسعه حرم مطهر علوی مزین بنام صحن و شبستان حضرت زهرا(س) در امسال خبر داد و گفت: فاز اول پروژه توسعه حرم مطهر امام حسین (ع) بنام صحن عقیله بنی هاشم(س) نیز با ایجاد دیوار آب‌بند در حال اجراست.