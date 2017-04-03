احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات شطرنج قهرمانی استان‌همدان سال ۹۶ اظهار داشت: مسابقات شطرنج قهرمانی استان‌همدان از روز پنج‌شنبه ۱۷ فروردین در محل خانه شطرنج همدان آغاز خواهد شد.

وی افزود: این مسابقات در ۷ یا ۹ دور به روش سوئیسی با زمان بازی برای هر بازیکن ۹۰ دقیقه به‌اضافه ۳۰ ثانیه پاداش به ازای انجام هر حرکت از اولین حرکت بازی برگزار می‌شود.

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان با اشاره به برگزاری سومین دوره مسابقات شطرنج جام نوروز گفت: این مسابقات با شرکت ۱۲۲ نفر در ۹ دور به روش سوئیسی به میزبانی هیئت شطرنج قزوین برگزار شد.

بابایی عنوان کرد: از استان‌همدان صادق اسدی، مهرداد ربیعی پارسا، سعید نوروزی پسند و امیر حسام جلالوند و مریم غفاری فرهنگ نیا در این رقابت ها شرکت داشتند.

وی با اشاره به نتایج شطرنج‌بازان همدانی بیان کرد: صادق اسدی با ۶ امتیاز و کسب عنوان چهاردهم، موفق‌ترین نماینده استان در این مسابقات بود.

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان بابیان اینکه شطرنج همدان به دنبال تبدیل‌شدن به رشته‌ای همگانی و فراگیر است، گفت: ارتقا سطح فنی و علمی مربیان با برگزاری کارگاه‌های حرفه‌ای بسیار ضروری است.

بابایی عنوان کرد: تعداد داوران فعال در ورزش شطرنج استان‌همدان ۲۰ نفر بوده که از این تعداد ۹ داور زن و ۱۱ داور مرد هستند و یک داور بین‌المللی به نام عرفان هاشمی نیز در شطرنج کشور قضاوت می‌کند.