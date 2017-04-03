ادامه کشاورزی در آران و بیدگل نیازمند تحول گسترده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل معینی نژاد پیش از ظهر دوشنبه در نخستین جلسه شورای اداری آران و بیدگل اظهار داشت: خشکسالی های پی در پی، وضعیت نگران کننده سفره های آب زیرزمینی ایجاب می کند که روش کشاورزی در بخش زراعت تغییر یافته و به کشاورزی باغی تبدیل شود.

وی اجرای عملیات نوین آبیاری، راه اندازی مجوز برای راه اندازی دامداری های مختلف، حمایت از صنایع تبدیلی کشاورزی و بسته بندی و گرایش به کشاورزی باغی به جای کشاورزی زراعی در محصولات پر آب را راه های مناسب برای رونق کشاورزی و ادامه ان در آران و بیدگل برشمرد.

فرماندار آران و بیدگل در ادامه با اشاره به شعار مقام معظم رهبری در ابتدای سال جدید مبنی بر سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، گفت: در بحث اشتغال با وجود بیکاری حدود ۱۴ درصدی در این شهرستان، بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی کمتر از پنج درصد است.

وی افزود: در بحث صنایع، شهرستان آران و بیدگل با وجود صنعتی بودن هنوز با مشکل مهمی روبرو است که حل آن نیازمند همکاری سایر دستگاه هاست.

معینی نژاد مشکل تاخیر در صدور مجوزهای راه اندازی صنایع و یا اقامت گاه بوم گردی توسط ادارات صنعت، معدن و تجارت و همچنین اداره میراث فرهنگی را از جمله مشکلات شهرستان در بخش صنعت عنوان کرد و خواستار همکاری بیشتر این دستگاه ها در حل این مشکل شد.

وی اضافه کرد: مسئولان ادارات باید انگیزه را در تولید کنندگان و سرمایه گذاران بخش خصوصی افزایش دهند تا این سرمایه گذاران نیز انگیزه لازم برای تولید و در نتیجه اشتغال بیشتر را داشته باشند.