باند سارقان سیم برق با ۱۱۰ فقره سرقت در قزوین دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی قزوین، سردار مهدی محمودی در این باره گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم برق در شهرستان بوئین زهرا موضوع با تشکیل کارگروهی به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

این مقام ارشد انتظامی افزود: ماموران با تلاش شبانه روزی و انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی سه سارق (دو مرد و یک زن) را با یک دستگاه پراید حین سرقت در بخش «دانسفهان» شهرستان بوئین زهرا شناسایی و در یک عملیات سریع پلیسی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه سارقان جهت گمراه کردن ماموران در سرقت از یک نفر زن استفاده می کردند اضافه کرد: متهمان در بازجویی فنی و پیچیده ماموران به ۱۰ فقره سرقت سیم و کابل برق در شهرستان بوئین زهرا و ۱۰۰ فقره در استان تهران و البرز اعتراف کردند.

سردار محمودی در پایان تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضائی با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.