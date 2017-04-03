لزوم توجه به کشت گلخانه ای و استفاده بهینه از منابع آبی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی مزروعی،صبح امروز در جمع کارکنان این سازمان در مشهد اظهارکرد: خودکفایی در تولید گندم، خرید محصول جو،تامین نهاده ،تنظیم بازار محصولات کشاورزی و تولید ۵ هزار و۷۰۰تن چغندر قند، از جمله مهم ترین اقدامات صورت گرفته طی سال گذشته در استان بوده است.

وی اشتغال در بخش کشاورزی و افزایش بهره وری آب در این حوزه را دو موضوع مهم برای پیگیری در سال جدید عنوان کرد و خواستار توجه ویژه مدیران استانی به این دو بخش شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: سرنوشت تمام تولیدات زراعی ،باغبانی ، دام و طیور و صنایع کشاورزی به موضوع ارتقاء بهره وری آب وابسته است و ناچاریم سبک و سیاق کار کشاورزی و نحوه کشت در استان را تغییر دهیم و از فن آوری روز استفاده کنیم زیرا تولید فعلی با این میزان مصرف آب،حکم سفر با تراکتور را دارد که کند و پر خرج است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به رتبه اول استان در تولید گوشت قرمز تاکید کرد: با توجه به اینکه دام سبک نقش عمده ای در اقتصاد روستایی دارد امسال باید بطور خاص به این موضوع بپردازیم.

وی در ادامه با تاکید بر تقویت بخش کشاورزی بیان کرد: در سه سال اخیر به علت امیدی که در کشاورزان برای تولید محصول به وجود آمده است ، میزان مهاجرت از روستا به شهر کاهش پیدا کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه تغییر الگوی کشت از مهم ترین وظایف سال ۹۶ است بیان کرد: امروز تولید ده تا دوازده تن خربزه در فضای باز به ۸ هزار متر مکعب آب نیاز دارد درحالی که تولید ۱۰۰ تن خربزه در فضای گلخانه تنها به ۴ هزار متر مکعب آب نیاز دارد .

مزروعی خاطرنشان کرد: تلاش جهت توسعه کشت های گلخانه ای با شیوه های مختلف و تولید در فضای محدود از جمله دام سبک یک ضرورت و وظیفه ملی است که باید مورد توجه قرار گیرد .