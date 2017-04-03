انجام ۲۶۰۰ ماموریت توسط اورژانس استان کرمانشاه طی طرح نوروزی

صائب مدرسی در گفتگو با خبرنگار مهر، از انجام ۲ هزار و ۶۱۵ ماموریت توسط نیروهای اورژانس استان کرمانشاه طی طرح امداد نوروزی و از تاریخ ۲۵ اسفند ۹۵ الی ۱۴ فروردین ۹۶ خبر داد.

وی افزود: طی این مدت یک هزار و ۹۴۴ ماموریت شهری انجام شده که نسبت به مدت مشابه رشد ۲۱ درصدی را نشان می دهد.

رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان کرمانشاه از انجام ۵۸۸ ماموریت جاده ای توسط اورژانس استان در مدت ذکر شده خبر داد که از این نظر نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۵ درصدی مواجه بوده است.

وی از افزایش ۱۸ درصدی ماموریت های تصادفی، و ۱۷ درصدی ماموریت های غیرتصادفی در این مدت نسبت به مدت مشابه سل قبل خبر داد و گفت: در مجموع ماموریت های اورژانس طی ۲۵ اسفند ۹۵ تا ۱۴ فروردین ۹۶ یک هزار و ۳۸۹ نفر نیز به بیمارستان و مراکز درمانی منتقل شده اند.

رشد ۱۶ درصدی ماموریت های اورژانس استان کرمانشاه

مدرسی، تعداد فوتی های تصادفی امسال را ۴ نفر اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۱۷۵ درصدی دارد.

وی افزود: هم چنین فوتی های غیرتصادفی امسال ۵۴ نفر بوده ه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ درصد رشد داشته است.

رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: مجموع ماموریت های اورژانس طی مدت ذکر شده ۲ هزار و ۶۱۵ ماموریت بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۶ درصدی داشته است.

وی در پایان تعداد مراجعین به اورژانس بیمارستان ها طی این مدت را ۱۲۱ هزار و ۹۴۸ مورد اعلام کرد و گفت: در این مدت ۹ هزار و ۳۲۸ نفر نیز در بیمارستان ها بستری شده اند.