۹ کیلوگرم مواد مخدر در قزوین کشف شد

سرهنگ بیژن خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین حین کنترل خودروهای عبوری در عوارضی «قزوین – زنجان» به یک دستگاه سواری پراید مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از خودرو، داخل صندوق عقب مقدار ۹ کیلو ۵۰۰ گرم موادمخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه ای جاساز شده بود کشف و در این خصوص دو سوداگر مرگ دستگیر و با تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضائی شد.

سرهنگ خدایی از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات در زمینه فعالیت افراد در تهیه و توزیع مواد مخدر را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.