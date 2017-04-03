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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۵۹

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان قزوین:

۹ کیلوگرم مواد مخدر در قزوین کشف شد

۹ کیلوگرم مواد مخدر در قزوین کشف شد

قزوین- رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان قزوین از کشف ۹ کیلو و ۵۰۰ گرم موادمخدر و دستگیری دو سوداگر مرگ در این استان خبر داد.

سرهنگ بیژن خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین حین کنترل خودروهای عبوری در عوارضی «قزوین – زنجان» به یک دستگاه سواری پراید مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از خودرو، داخل صندوق عقب مقدار ۹ کیلو ۵۰۰ گرم موادمخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه ای جاساز شده بود کشف و در این خصوص دو سوداگر مرگ دستگیر و با تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضائی شد.

سرهنگ خدایی از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات در زمینه فعالیت افراد در تهیه و توزیع مواد مخدر را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 3943391

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