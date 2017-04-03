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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۰۸

فرمانده انتظامی شهرستان هرسین خبر داد:

عامل ضرب و شتم مامور اورژانس در هرسین به مراجع قضایی معرفی شد

عامل ضرب و شتم مامور اورژانس در هرسین به مراجع قضایی معرفی شد

کرمانشاه- فرمانده انتظامی شهرستان هرسین از دستگیری عامل ضرب و شتم مامور مرکز فوریت های پزشکی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ همتعلی شکری امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری عامل ضرب و شتم مامور مرکز فوریت های پزشکی خبر داد.

وی افزود: عصر روز گذشته در پی تماس شهروندی با مرکز فوریت های پزشکی شهرستان هرسین جهت انتقال بیمار آنها به مراکز درمانی، عوامل اورژانس به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان هرسین  ادامه داد: یکی از اعضای خانواده فرد بیمار به دلیل تاخیر عوامل اورژانس در امدادرسانی قادر به کنترل خشم خود نبوده و مامور اورژانس را مورد ضرب و شتم قرار می دهد.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: عوامل انتظامی شهرستان به دنبال این اتفاق به محل مراجعه و فرد ضارب را دستگیر کردند.

سرهنگ شکری گفت: این جوان حدودا ۳۴ ساله از صبح امروز در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است و مطابق قانون با وی برخورد خواهد شد.

کد مطلب 3943405

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