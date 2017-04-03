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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۲۸

کلاهبرداری با عنوان پرداخت وام/ شاکیان به دادسرای کرج مراجعه کنند

کلاهبرداری با عنوان پرداخت وام/ شاکیان به دادسرای کرج مراجعه کنند

کرج - قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده کلاهبرداری شرکت جعلی پرداخت وام با حکم به انتشار تصویر متهم، از کسانی که نسبت به وی شکایت دارند خواست به دادسرای ناحیه چهار کرج مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان البرز، با حکم حامد دالوند قاضی پرونده کلاهبرداری و با استناد به ماده ۹۶ آیین دادرسی کیفری، تصویر متهم فرزام شعبانی، فرزند خسرو که از طریق راه‌اندازی شرکت پرداخت وام بانام « مهتاب گستر مهر» بدون اینکه چنین شرکتی وجود خارجی داشته باشد اقدام به اخذ پول و وجوه از مردم و کلاه‌برداری می‌کرد، منتشر شد.

قضای پرونده در این‌باره گفت: از آنجایی‌که متهم از طریق تأسیس مؤسسات غیرواقعی و امیدوار کردن مردم به امور واهی اقدام به کلاهبرداری از افراد متعددی کرده است پرونده وی در شعبه ششم دادیاری دادسرای ناحیه چهار کرج مفتوح بوده و زیر قرار تأمین و تحقیقات قرار دارد لذا چنانچه افرادی از نامبرده شکایت دارند می‌توانند تا چهاردهم اردیبهشت امسال با در دست داشتن مدارک و مستندات متن به شعبه ششم دادیاری کرج واقع در بلوار دانش‌آموز دادسرای ناحیه چهار کرج مراجعه کنند.

کد مطلب 3943412

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