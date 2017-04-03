کلاهبرداری با عنوان پرداخت وام/ شاکیان به دادسرای کرج مراجعه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان البرز، با حکم حامد دالوند قاضی پرونده کلاهبرداری و با استناد به ماده ۹۶ آیین دادرسی کیفری، تصویر متهم فرزام شعبانی، فرزند خسرو که از طریق راه‌اندازی شرکت پرداخت وام بانام « مهتاب گستر مهر» بدون اینکه چنین شرکتی وجود خارجی داشته باشد اقدام به اخذ پول و وجوه از مردم و کلاه‌برداری می‌کرد، منتشر شد.

قضای پرونده در این‌باره گفت: از آنجایی‌که متهم از طریق تأسیس مؤسسات غیرواقعی و امیدوار کردن مردم به امور واهی اقدام به کلاهبرداری از افراد متعددی کرده است پرونده وی در شعبه ششم دادیاری دادسرای ناحیه چهار کرج مفتوح بوده و زیر قرار تأمین و تحقیقات قرار دارد لذا چنانچه افرادی از نامبرده شکایت دارند می‌توانند تا چهاردهم اردیبهشت امسال با در دست داشتن مدارک و مستندات متن به شعبه ششم دادیاری کرج واقع در بلوار دانش‌آموز دادسرای ناحیه چهار کرج مراجعه کنند.