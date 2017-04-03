به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدنقی لطفی صبح امروز در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی استان اظهار داشت: حضور پلیس در ایام نوروز کاملا پررنگ بود و نیروی انتظامی به خوبی توانست امنیت را درسطح استان برقرار کند.

وی اظهار داشت: حضور پلیس در ایام نوروز کاملا ملموس و پررنگ بود و نیروی انتظامی به خوبی توانست امنیت ترافیکی و اجتماعی را درسطح استان برقرار کنند.

وی با اشاره به امنیت مثال زدنی کشور در حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ، گفت: کشور جمهوری اسلامی ایران با حضور مقتدرانه نیروهای مسلح به ویژه نیروی انتظامی از امنیتی پایداری برخوردار است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام تصریح کرد: با وجود همه توطئه های دشمنان که علیه نظام انقلاب اسلامی صورت می‌ گیرد وجود امنیت کشور، برای دشمنان بهت انگیز است.

وی امنیت اقتصادی را یکی از مولفه های تحقق شعار امسال مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت: محور اساسی برای ایجاد امنیت اقتصادی نیروی انتظامی است.

آیت الله لطفی ابراز امیدواری کرد: با تلاش همه دستگاه‌های دولتی و سازمان ها شعار راهبردی سال در کشور عملیاتی شود.

وی در پایان به موضوع انتخابات پیش رو اشاره کرد و گفت: دشمنان ایران اسلامی به دنبال نا امید کردن مردم از نظام هستند ولی به فضل خداوند در سال جدید انتخابات با حضور حداکثری مردم برگزار خواهد شد و یکی دیگر از مولفه های مردم سالاری در کشور تحقق خواهد یافت.