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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۱۹

در گفتگو با مهر؛

سرفصل‌های دوره آموزش‌های پیش از ازدواج جوانان اعلام شد

سرفصل‌های دوره آموزش‌های پیش از ازدواج جوانان اعلام شد

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده با اعلام سرفصل‌های دوره آموزش‌های پیش از ازدواج جوانان گفت: برگزاری این دوره‌ها به زودی آغاز می‌شود.

ناصر صبحی قراملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اتمام طرح ملی تربیت مدرسان آموزش‌های پیش از ازدواج افزود: در این طرح ملی حدود ۲۵۰۰ مشاور ازدواج و خانواده تخصص‌های لازم برای ارائه آموزش ازدواج به جوانان را بازآموزی کردند.

وی ادامه داد: طرح ارائه آموزش‌های پیش از ازدواج به ۷۰۰ هزار زوج در آستانه ازدواج به زودی آغاز می شود.

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده تاکید کرد: این آموزش ها در سرفصل‌های مشخص ارائه خواهد شد و تلاش بر این است که با ارائه این آموزش‌ها، بتوانیم از آمار طلاق به ویژه در سال‌های ابتدای زندگی مشترک بکاهیم.

صبحی گفت: به این منظور سرفصل‌هایی مشخص شده تا آموزش‌ها در یک چارچوب مشخص در سراسر کشور به صورت استاندارد و هماهنگ ارائه شود.

 وی آشنایی با مبانی و مفاهیم ازدواج، آشنایی با مراحل مختلف ازدواج، آشنایی با معیارها و ملاک‌های اتخاب همسر و آشنایی با وظایف و حدود اختیارات در ازدواج را از جمله سرفصل‌های ارائه آموزش‌های پیش از ازدواج به جوانان دانشت و خاطرنشان کرد: جوانان در این دوره ها علاوه بر کسب آموزش‌های لازم در مورد چالش‌های زندگی مشترک، با انواع بلوغ، و نقش آن در شکل گیری ازدواج موفق آشنا خواهند شد.

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده افزود: در این دوره‌های ۱۶ ساعته همچنین مخارتهای زندگی اجتماعی در زندگی مشترک معرفی می شود و مفاهیم و نقش مراکز مشاوره در شکل گیری ازدواج آسان به جوانان در آستانه ازدواج معرفی خواهد شد. 

کد مطلب 3943419

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