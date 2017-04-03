ناصر صبحی قراملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اتمام طرح ملی تربیت مدرسان آموزش‌های پیش از ازدواج افزود: در این طرح ملی حدود ۲۵۰۰ مشاور ازدواج و خانواده تخصص‌های لازم برای ارائه آموزش ازدواج به جوانان را بازآموزی کردند.

وی ادامه داد: طرح ارائه آموزش‌های پیش از ازدواج به ۷۰۰ هزار زوج در آستانه ازدواج به زودی آغاز می شود.

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده تاکید کرد: این آموزش ها در سرفصل‌های مشخص ارائه خواهد شد و تلاش بر این است که با ارائه این آموزش‌ها، بتوانیم از آمار طلاق به ویژه در سال‌های ابتدای زندگی مشترک بکاهیم.

صبحی گفت: به این منظور سرفصل‌هایی مشخص شده تا آموزش‌ها در یک چارچوب مشخص در سراسر کشور به صورت استاندارد و هماهنگ ارائه شود.

وی آشنایی با مبانی و مفاهیم ازدواج، آشنایی با مراحل مختلف ازدواج، آشنایی با معیارها و ملاک‌های اتخاب همسر و آشنایی با وظایف و حدود اختیارات در ازدواج را از جمله سرفصل‌های ارائه آموزش‌های پیش از ازدواج به جوانان دانشت و خاطرنشان کرد: جوانان در این دوره ها علاوه بر کسب آموزش‌های لازم در مورد چالش‌های زندگی مشترک، با انواع بلوغ، و نقش آن در شکل گیری ازدواج موفق آشنا خواهند شد.

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده افزود: در این دوره‌های ۱۶ ساعته همچنین مخارتهای زندگی اجتماعی در زندگی مشترک معرفی می شود و مفاهیم و نقش مراکز مشاوره در شکل گیری ازدواج آسان به جوانان در آستانه ازدواج معرفی خواهد شد.