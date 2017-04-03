کاهش دمای شبانه هوا و وقوع مه صبحگاهی در استان کرمانشاه

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیش بینی وضعیت هوای استان طی روزهای آینده گفت: در ادامه فعالیت سامانه مستقر در جو منطقه هوای استان طی امروز تا اواسط وقت فردا در بعضی ساعات ابری همراه با رگبار باران، وزش باد، رعدوبرق و احتمالاً رگبار پراکنده تگرگ خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تاکید کرد: بارش در نواحی شمال وشمال غرب (اورامانات) نمود بیشتری خواهد داشت.

وی تصریح کرد: به دلیل کاهش نسبی دمای هوا، علاوه بر ارتفاعات، امکان بارش موقت برف در گردنه ها و برخی از نقاط سردسیر استان، چندان دور از انتظار نیست.

خسروی خاطرنشان کرد: در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه کاهش دمای شبانه و احتمالاً مه صبحگاهی در روز چهارشنبه (بویژه در نواحی سردسیر و کوهستانی) مهمترین رویدادهای جوی در سطح استان خواهند بود.

وی گفت: در روزهای جمعه و شنبه هفته آینده نیز مجدداً شرایط برای وقوع بارندگی در منطقه فراهم می شود.

وی شهرستان سومار را با بیشنه دمای ۲۶ درجه سانتی گراد بالای صفر گرمترین نقطه استان و شهرستان های اسلام آباد غرب، سنقر و کنگاور را با کمینه دمای یک درجه سانتی گراد زیر صفر، سردترین نقاط استان اعلام کرد.