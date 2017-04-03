ثبت ۲.۵ میلیون تردد نوروزی در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری امروز در دیدار با امام جمعه ایلام با اشاره به ثبت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تردد نوروزی در جاده های استان، گفت: بیش از ۲۱۲ هزار نفر در ایام تعطیلات نوروز امسال از مرز زمینی مهران تردد داشتند.

وی گفت: نیروی انتظامی استان راستای تحقق شعار امسال مقام معظم رهبری آمادگی لازم برای فراهم کردن بسترهای سرمایه گذاری در استان را دارد.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته موفقیت‌های خوبی در امر مبارزه با قاچاق کالا در استان داشته ایم، گفت: یکی از اولویت‌های سال پیش رو برای نیروی انتظامی مبارزه قاطع با قاچاق کالا است.

فرمانده انتظامی استان ایلام در ادامه به نتایج طرح نوروزی پلیس پرداخت و گفت: با آغاز طرح نوروزی پلیس از ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ تا پایان روز گذشته بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تردد در جاده های استان به ثبت رسید که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: به رغم کوهستانی بودن جاده های استان آمار تلفات انسانی در محورهای مواصلاتی استان کاهش یافته است.

سردار یاری گفت در تعطیلات نوروزی امسال پنج نفر از هم استانی های عزیز در حوادث رانندگی جان باختند که اکثرا در جاده های روستایی و فرعی بوده است.

وی همچنین به تردد بیش از ۲۱۲ هزار نفر از مرز زمینی مهران در ایام نوروزی اشاره کرد و گفت: مرزهای استان ایلام با تلاش مرزبانان استان از امنیت مطلوبی برخوردار بوده که جای تقدیر دارد.

فرمانده انتظامی استان ایلام در پایانتصریح کرد: در این ایام در مجموع ۴۵ هزار نفر در قالب کاروان‌های راهیان نور وارد استان شدند که با تمهیدات اندیشیده شده امنیت انتظامی و ترافیکی این کاروان‌ها هم در مسیر حرکت و هم در دو شهرستان مرزی مهران و به خوبی صورت گرفت.