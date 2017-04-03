رونمایی از ۶٠ قلم داروی جدید در تامین اجتماعی/حذف دفترچه کاغذی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، رییس‌ جمهوری در نخستین ساعات سال ٩٦ با حضور در شرکت داروسازی رازک، ضمن افتتاح خط تولید جدید جامدات رازک، از بخش‌های مختلف این خط تولید داروسازی، بازدید و با توضیحات مسئولین و دست‌اندرکاران در جریان روند تولید و مزایای این محصول جدید قرار گرفت.

توسعه و تولید این ٦٠ قلم محصول جدید که در دو گروه اصلی مواد اولیه دارویی و محصولات دارویی هستند٬ توسط ١٦ شرکت عضو شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین (تیپیکو) به عنوان بزرگترین هلدینگ دارویی کشور انجام شده است. در صورت جایگزین کامل این اقلام با نمونه‌های مشابه وارداتی، سالانه حداقل ٣٠٥ میلیارد ریال (بیش از ٩٠ میلیون دلار) بر مبنای قیمت خرید شرکت‌های واردکننده و حداقل ٤١٠٠ میلیارد ریال (بیش از ١٢٥ میلیون دلار) بر مبنای قیمت مصرف‌کننده صرفه‌جویی ارزی به همراه خواهد داشت.

حذف دفترچه؛ گامی بزرگ برای تحقق آرزویی دیرین

حذف دفترچه های کاغذی در سازمان تأمین اجتماعی از چندین سال قبل، آرزویی دیرین بود که در دولت تدبیر و امید این آرزو به برنامه اجرایی تبدیل شد و در روزهای پایانی سال ٩٥ شاهد اجرایی شدن اولین گام موفق در اجرای این برنامه بودیم و دفترچه های کاغذی در مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی حذف شد.

جشن حذف دفترچه در مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی با حضور نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و روسای کمیسیون های اجتماعی و بهداشت برگزار شد.

سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در این مراسم جشن گفت: حذف دفترچه در مراکز درمانی تأمین اجتماعی گامی بزرگ و ارزشمند است که با پیگیری ها و تلاش های مجاهدانه طی سال های اخیر انجام شده و یکی ازنتایج اجرای نهضت IT در سازمان تأمین اجتماعی است.

دکتر نوربخش افزود: نهضت IT برای جبران ضعف ها و عقب ماندگی هایی که در استفاده از فن آوری اطلاعات در این سازمان بوجود آمده بود، اجرا شده است.

وی ادامه داد: برای حذف دفترچه زیرساخت هایی در حوزه فن آوری اطلاعات ایجاد شده است که می تواند در نظام ارجاع نیز مورد استفاده قرار گیرد و همچنین این امکان نیز فراهم است که برنامه حذف دفترچه در کوتاه ترین زمان ممکن به مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی در کل کشور تسری یابد.

وی در ادامه اضافه کرد: تامین اجتماعی بیشترین رکورد اطلاعاتی را در کشور دارد و ٥٠ میلیارد رکورد دیتا دارد.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی: حذف دفترچه بیمه اقدام بزرگ تامین اجتماعی است

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: حذف دفترچه بیمه درمانی در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی به عنوان اقدامی بزرگ و ارزشمند از سوی این سازمان و قابل تقدیر است.

مسعود پزشکیان به نبود داده و اطلاعات در کشور به عنوان یکی از مشکلات اشاره کرد و افزود: اگر داده ها در همه سطوح جمع شود همه کارها به خوبی انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با داشتن داده ها و اطلاعات متمرکز، هر تخلفی را می توان شناسایی کرد و هر کسی که خدمت نگرفته یا گرفته قابل شناسایی است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی: باید از زحمات مسئولان سازمان تامین اجتماعی برای حذف دفترچه کاغذی تقدیر کرد

علی نوبخت، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز گفت: کار امروز سازمان تامین اجتماعی با حذف دفترچه ها کار بسیار بزرگی است و حتی اگر یکی از بیماران با خطای پزشکی مواجه نشود خیلی ارزشمند است.

نوبخت افزود: این طرح مزایای ارزشمندی دارد که باید از زحمات مسئولان سازمان تامین اجتماعی برای این موضوع تقدیر کرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی: تامین اجتماعی همیشه در ارائه خدمات پیشتاز بوده است

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیزگفت: حذف دفترچه ها کارخوبی است که از سوی تامین اجتماعی انجام شده است.

سلمان خدادادی افزود: چقدر خوب است داده ها به هم پیوند بخورد و خوشحالیم که این کار در قسمت درمان تامین اجتماعی انجام شد و باید بخش درمان وزارت بهداشت به این داده ها متصل شود و همه برای ارایه خدمات یک کارت داشته باشیم.

وی یادآورشد: تامین اجتماعی همیشه در ارائه خدمات پیشتاز بوده است و باید همه این خدمات را گسترش داد تا مردم از خدمات مطلوب بهره مند شوند.

جشنواره خلاقیت برای استفاده حداکثری از توانمندی های همکاران سازمان تامین اجتماعی برگزار می شود

بهره گیری حداکثری از ظرفیت های همکاران در سراسر کشور از اولویت های اصلی سازمان تأمین اجتماعی است و این مهم با اعلام آغاز جشنواره خلاقیت در این سازمان با جدیت پیگیری می شود.

در راستای اجرای برنامه راهبردی سازمان تامین اجتماعی و استفاده از توانمندی های همکاران این سازمان جشنواره خلاقیت در این سازمان برگزار می شود.

دکتر سید تقی نوربخش بیانیه آغاز جشنواره خلاقیت سازمانی را صادر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده:

سال هاست که در مباحث سازمانی، چه در عرصه‌ی نظر و چه اجراء نگاه ها از تمرکز اولیه بر اهمیت سرمایه‌ی اقتصادی به تمرکز بر سرمایه‌ی انسانی و اجتماعی تغییر کرده است.

سازمان تامین اجتماعی، در برنامه‌ی راهبردی خود این مهم را مدنظر داشته، و تاکنون تلاش برنامه ریزان سازمانی بر این بوده که بیشترین مشارکت ممکن را جلب نمایند.

در فرصتی که با عنوان «جشنواره‌ی خلاقیت سازمانی» پیش روی یکایک کارکنان نهاده ایم، چشمداشت ما، مشارکت حداکثری کارکنان است. در نظر گرفتن مشارکت، به عنوان یکی از اصول برنامه ریزی سازمان، جز اهداف انسان گرایانه ای که به دنبال سهیم نمودن کارکنان در سرنوشت سازمان خویش و حفظ کرامت انسانی آنان می باشد، به هدف ایجاد سازوکاری برای آفرینش جمعی نظام برنامه در دستور کار قرار گرفت.

این مهم، موجب می شود که برنامه آفریده‌ی فرد یا گروه خاص نباشد، و بازنماگر حداکثری ایده‌ها و منافع گوناگون سازمانی گردد. با نگاهی بلند مدت، انتظار می‌رود که در این صورت، یک سنت برنامه‌ریزی پدید آید و نواقص طبیعتاً متعدد خود را در طول زمان رفع نماید.

اعلام افزایش حداقل حقوق بازنشستگان

دکتر نوربخش در حاشیه فیلم پیام تبریک نوروزی سال ٩٦ اعلام کرد که حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی برای حداقل بگیران به میزان ١٤ و نیم درصد افزایش می یابد.

به گفته دکتر نوربخش، بر اساس قانون تأمین اجتماعی حداقل حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی برابر با حداقل حقوق مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال گذشته افزایش ١٤ و نیم درصدی در این وزارت خانه به تصویب رسیده است، حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز به همین میزان افزایش می یابد.

دکتر نوربخش تصریح کرد، میزان افزایش حقوق سایر سطوح نیز پس از بررسی های لازم و طی مسیر قانونی و تصویب هیأت محترم وزیران اعلام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: با اعمال افزایش ١٤ و نیم درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال ٩٦ ملاحظه می شود که میزان افزایش حقوق بازنشستگان و همچنین افزایش حقوق جامعه کارگری در دولت تدبیر و امید در همه سالها بیشتر از نرخ تورم بوده است و این افتخاری برای دولت محسوب می شود.

دکتر نوربخش ادامه داد: اگر افزایش حقوق اعمال شده در این سالها را با دولت قبل مقایسه کنیم که با تورم های آنچنانی افزایش حقوق ها به میزان ٧ درصد و ٩ درصد بود می بینیم که واقعا در این دولت گامهای عملی قابل توجهی برای بهبود معیشت مردم برداشته شده است.