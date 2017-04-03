بازدید ۳۵۰۰ مسافر از اماکن دیدنی شهرستان رزن در ایام نوروز

حمیدرضا زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی تعطیلات نوروز ۳۵۰۰ مسافر از اماکن دیدنی شهرستان رزن بازدید کرده اند، گفت: این میزان نسبت به سال گذشته از افزایش ۱۳ درصدی برخوردار است.

وی با اشاره به در نظر گرفتن ۳ مدرسه در هر ۳ بخش شهرستان برای اسکان مسافران نوروزی افزود: کمپ اقامت در رزن و دمق و همچنین پارک ها برای اسکان موقت در نظر گرفته شده بود.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رزن تعداد اسکان موقت مسافران در کمپ ها و چادرهای مسافرتی را ۲۰ هزار و ۹۵۰ نفر برشمرد و گفت: تعداد ۵۸۰ نفر نیز در مدارس، مهمانسرای ادارات و مهمانپذیرهای شهرستان اقامت داشته اند

وی در خصوص پیش بینی اسکان مسافران نوروزی در مواقع بحرانی اظهار داشت: پایگاه امدادی گرمک، سالن ورزشی، ۳ مسجد در شهر رزن و روستاهای مسیر اصلی برای اسکان مسافران در مواقع بحرانی در نظر گرفته شده بود.

زارعی با اشاره به برگزاری آیین نوروزگاه اظهار داشت: اجرای این طرح موجب آشنایی مهمانان با رسم و رسوم و آیین‌های محلی منطقه شد و شامل برگزاری مسابقات هفت سین، آیین خانه‌تکانی(لاوا چکمک)، آیین شال انداختن، مسابقه و آیین تخت و تخم مرغ، آیین چهارشنبه سوری و پخت نان و شیرینی محلی بود.

وی از توزیع بیش از ۱۵ هزارنسخه نقشه راهنما، بروشورهای بهداشتی، سی دی، کتابچه و غیره بین مسافران خبر داد و گفت: نصب بنر خیر مقدم توسط ادارات، سازمان ها و دهیاری ها از دیگر اقدامات صورت گرفته بوده است.

حمیدرضا زارعی تعداد بازدیدهای مشترک صورت گرفته از مراکز اقامتی، پذیرایی، بین راهی و خدماتی توسط اداره میراث فرهنگی و گردشگری را ۳۶ مورد عنوان کرد و یادآور شد: دستگاه های نظارتی نیز بر حسب وظایف بازدیدهایی را از اسفندماه و طی ایام نوروز انجام داده اند.