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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۵۴

تسلط ارتش سوریه بر شهرک استراتژیک «معردس»

تسلط ارتش سوریه بر شهرک استراتژیک «معردس»

نظامیان ارتش سوریه در ادامه پیشروی های خود در حومه شمالی استان حماه موفق شدند بر شهرک استراتژیک معردس مسلط شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، پیشروی های نظامیان ارتش سوریه در نبرد با تکفیریها در جبهه های مختلف نبرد در استان حماه همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها، ارتش سوریه موفق شد بر شهرک استراتژیک معردس واقع در حومه شمالی حماه مسلط شود.

ارتش سوریه در جریان تسلط بر این شهرک استراتژیک دهها عنصر تکفیری را به هلاکت رساند.

از سوی دیگر، ارتش سوریه مواضع تروریست های تکفیری جبهه النصره در حومه درعا را هدف قرار داد. به دنبال این عملیات ۲۰ عنصر تکفیری به هلاکت رسیدند.

کد مطلب 3943438

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