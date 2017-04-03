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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۴۷

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی:

طرح کاهش آسیب های اجتماعی در کشور عملیاتی می شود

طرح کاهش آسیب های اجتماعی در کشور عملیاتی می شود

قزوین- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: طرح کاهش آسیب های اجتماعی با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی در سه استان کشور از جمله قزوین به صورت پایلوت عملیاتی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام خاموشی روزدوشنبه در اولین سفر استانی خود در سال جاری در جلسه بررسی کارکردهای سازمان تبلیغات اسلامی در رفع و کاهش آسیب های اجتماعی در جمع مدیران و کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی قزوین گفت: در گزارشی که در خصوص آسیب های اجتماعی یه مقام معظم رهبری ارائه شد با توجه به دغدغه و نگرانی معظم له شورای مرکزی امور اجتماعی با محور وزارت کشور شکل گرفت و با نگاه دقیق در بودجه ریزی دستگاهها موظف شدند اهتمام جدی در این زمینه داشته باشند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بیان کرد: در این راستا این شورا جلساتی را با حضور رئیس جمهور و وزیر کشور تشکیل داد و تقسیم کار صورت گرفت که بعلت جایگاه خوب روحانیون و نیز مبلغان مذهبی نقش محوری سازمان در این عرصه بسیار مهم و تعیین کننده بود و ما نیز برای امسال برنامه مدونی در این زمینه پیش بینی کرده ایم.

استانهای قزوین، زنجان و همدان پایلوت می شود

خاموشی با اشاره به ظرفیت های برخی استانهای کشور در اجرای طرح های کاهش آسیب های اجتماعی تصریح کرد: در اجرای طرح کاهش آسیب های اجتماعی ۵ محور حاشیه نشینی، سکونت گاههای غیر رسمی، طلاق و اعتیاد و مسائل اخلاقی در اولویت قرار گرفته و در سازمان خود را موظف می دانیم با کارکردهای تعریف شده در مسیر پیش بینی شده گام برداریم.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بیان کرد: باید از ظرفیت های موجود بخوبی استفاده کنیم و فقط به منابع مالی اکتفا نشود و برای نمونه وقتی می توانیم از ظرفیت تشکل ها و هیئت های مذهبی و پیش کسوتان محلات برای رفع آسیبی مانند طلاق و اعتیاد استفاده کنیم چرا از این استعداد بخوبی استفاده نکرده ایم.

وی اضافه کرد:خیلی ازکارها درشرایط کنونی نیازمند اعتبار وبودجه نیست و می توانیم با مدیریت، ساماندهی و برنامه ریزی مناسب گامی در مسیر کاهش آسیب ها برداریم.

حجت الاسلام خاموشی اظهارداشت: با تفاهم نامه ای که با وزارت کشور منعقد شده باید بتوانیم سازمان تبلیغات را درگیر موضوع کنیم تا دغدغه های این بخش کمتر شود.

وی بیان کرد: خیلی از دستگاهها منابع مالی دارند اما کارآمد نیستند و یا شناخت و توان اجرایی ندارند اما برخی با وجود کارشناس و توان اجرایی اعتبار و بودجه ندارند و نتیجه کارها مطلوب نیست.

خاموشی یادآورشد: طرح کاهش آسیب های اجتماعی با استفاده از همه ظرفیت های سازمان تبلیغات اسلامی امسال در کشور اجرایی می شود و در این میان استانهای قزوین، همدان و زنجان برای شروع طرح انتخاب شده اند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی اضافه کرد: برای موفقیت در کاهش آسیب های اجتماعی باید جهادی عمل کنیم و با استفاده از ظرفیت خیرین و گروههای جهادی به نتیجه مناسب دست یابیم.

مدیران تبلیغات باید جهادی تر عمل کنند

وی بیان کرد: از مدیران تبلیغات اسلامی استانهایی که به عنوان پایلوت انتخاب شده اند انتظار داریم جهادی عمل کنند(هرچند تاکنون نیز اینگونه بوده اند) تا این طرح مهم عملیاتی شده و به کاهش دغدغه های رهبری کمک کند.

خاموشی اظهارداشت: نگاه ما در سال جاری باید تلفیقی باشد و فقط منابع و مصارف را مورد توجه قرار ندهیم و با فعال کردن برخی ظرفیت ها مانند خیرین و جلب مشارکت گروههای تاثیرگذار از جمله اصناف در اجرای طرح کاهش آسیب های اجتماعی موفق عمل کنیم.

شناخت جامعه در موفقیت طرح بسیار مهم و تاثیرگذار است  

وی بیان کرد: اگر بخواهیم در رفع و کاهش آسیب ها به نتیجه برسیم باید شناخت دقیقی از وضعیت جامعه و مناطق تحت پوشش خود داشته باشیم و استانها خودشان برنامه بدهند تا به نتیجه برسیم.

ارتقاء فرهنگ را جدی گرفته ایم

خاموشی در ادامه به اهمیت رسالت سازمان در ارتقاء فرهنگی جامعه اشاره کرد و گفت: همه ما در کشتی انقلاب سوار شده ایم و باید بدانیم همه مسافران وظیفه داریم در به سلامت رسیدن این کشتی به ساحل نجات تلاش کنیم و هر گونه ناهماهنگی به همه آسیب می رساند.

وی بیان کرد: با تحمل همه مشکلات باید برای ارتقاء فرهنگ جامعه تلاش کنیم و از ناملایمات و سختی ها نهراسیم و به فکر حفظ ارزشهای نظام و انقلاب باشیم.

چراغ مساجد را روشن نگهداریم

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی یادآورشد: استفاده از تشکل های دینی و ایده های نو برای کاهش و رفع آسیب ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است و با روشن نگهداشتن چراغ مساجد باید به تقویت فرهنگ جامعه کمک کنیم.

وی اضافه کرد: برای تحقق شعار سال باید به طور جدی وارد کار شویم و ما نیز امسال برنامه ویژه داریم تا رهنمودهای مقام معظم رهبری عملیاتی شود.

دشمنان دور خود دیوار کشیده اند/ پیام انقلاب صادر شده است

خاموشی با اشاره به سیاست های رئیس جمهور جدید آمریکا در کشیدن دیوار بین خود و مکزیک اظهارداشت: ما نیازی به کشیدن دیوار در کشور خود نداریم و با همه نگرانی هایی که نظام سلطه دارد خوشبختانه پیام انقلاب و اسلام ناب به گوش جهانیان رسیده است و امروز در قلب آمریکا شاهد شنیده شدن پیام ضد سلطه و ضد استکباری هستیم.

وی بیان کرد: نظام سلطه در مقابل ایران اسلامی به اهدافش نخواهد رسید اما به لطف الهی و رهبری انقلاب و پشتوانه مردمی به اهداف عالی خود خواهیم رسید.

کد مطلب 3943442

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