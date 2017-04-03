مصدومیت ۷ نفر بر اثر واژگونی خودروی پراید در محور قوچان-فاروج

سعید فکوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد:صبح امروز واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در کیلومتر۲۰ محور فاروج به قوچان به هلال احمر اعلام و نیروهای امدادگر و نجاتگر پایگاه امدادی امام زاده سلطانابراهیم(ع) قوچان بلافاصله به محل اعزام شدند.
وی افزود: مصدومان این حادثه سه آقای ۲۴، ۳۰ و ۵۵ ساله، دو خانم ۲۵ و ۵۰ ساله و دو کودک ۴ و ۷ ساله بودند که ۶ تن از آنها توسط نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر قوچان بهصورت سرپایی مداوا شدند و یک مصدوم دیگر که خانمی ۲۵ ساله بود پس از انجام اقدامات اولیه درمانی جهت سیر تکمیلی مراحل درمانی به بیمارستان موسیبنجعفر(ع) قوچان منتقل شد.
رئیس جمعیت هلال احمر قوچان در خصوص آخرین خبرها از فرد مفقود شده در کوه های باجگیران بیان کرد: در حین عملیات جستجو، متوجه شدیم وی به روستای خود بازگشته و بنابراین عملیات جستجو به پایان رسید.
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