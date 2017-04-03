کشف و معدوم سازی ۴۱ تن مواد غذایی غیربهداشتی در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحبیب الله موسوی بهار ظهر دوشنبه در جمع کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه کار و تلاش در دانشگاه از امروز و با همت عالی آغاز می‌شود، افزود: در تعطیلات نوروز تنها حوزه آموزشی و دانشجویی دانشگاه تعطیل بود و بقیه واحدها مشغول فعالیت و امدادرسانی بودند.

موسوی بهار بیمارستانها، معاونت درمان، معاونت بهداشتی، معاونت غذا و دارو و مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی را چهار حوزه فعال در ایام نوروز عنوان و با اشاره به اینکه معاونت بهداشتی دانشگاه فعالیت خود را در طرح سلامت نوروزی از اول اسفندماه آغاز کرد، گفت: ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی تشکیل و بازدیدهای محیطی از نقاط حساس انجام شد به طوریکه حدود ۲۰ اکیپ مشغول فعالیت بودند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه طی این مدت بیش از ۳۴ هزار مورد بازرسی، نمونه‌برداری و کنترل انجام و منجر کشف و معدودم‌سازی ۴۱ تن مواد غذایی شد، گفت: ۷۸۰ مورد واحدهای متخلف نیز به مراکز قضایی معرفی شدند.

وی با بیان اینکه در حوزه درمان از ۲۵ اسفندماه تا صبح روز ۱۴ فروردین‌ماه تعداد ۱۳۳ هزار و ۴۰۸ نفر به بیمارستانها مراجعه کردند از بستری شدن بیش از ۳۰۰ نفر در سی سی یو و ۲۰۰ نفر در آی سی یو و انجام بیش از ۱۰۰ مورد عمل جراحی خبر داد.

موسوی‌بهار با اشاره به اینکه تعداد فوتی‌ها در بیمارستانها افزایش چندانی نداشته است، عنوان کرد: حدود ۳۰۰ نفر در تعطیلات نوروزی جان خود را از دست دادند که این رقم نسبت به سالهای گذشته کمتر بوده و در این مدت بیش از پنج هزار نفر نیز مصدوم و مجروح شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان تامین غذا و امداد رسانی دارویی و راه اندازی دندانپزشکی شبانه ورزی را از کارهای مهم انجام شده در ایام نوروز دانست و افزود: برای اولین بار امسال دندانپزشکی شبانه‌روزی در نظر گرفته شده بود که باید برنامه‌ریزی‌های لازم برای ارائه خدمات دندانپزشکی در مرکز قلب فرشچیان و مرکز آموزشی درمانی بعثت انجام شود.

وی در ادامه با بیان اینکه امسال در حوزه درمان توسعه بیمارستانها انجام می‌شود، گفت: ساخت دو بیمارستان نهاوند و بهار در دست اقدام است و مرکز آموزشی درمانی اکباتان و بیمارستان تویسرکان نیز اواخر امسال یا سال بعد افتتاح می‌شود.

موسوی‌بهار با اشاره به اینکه توسعه بیمارستان اسدآباد روزهای آخر را می‌گذراند، اظهار داشت: واحد سوختگی بعثت طی دو سه ماه آینده بهره‌برداری می‌شود و با آغاز عملیات بعدی و ایجاد مرکز جامع سرطان، بیمارستان بعثت به مجتمع بیمارستانی تبدیل می‌شود.

وی با بیان اینکه در حوزه بهداشت نیز شاهد گسترش حوزه بهداشت در بین تمام جمعیت استان هستیم، گفت: هم‌اکنون شهر همدان تحت پوشش خدمات بهداشتی فعال است به طوریکه تعداد ۵۰۰ مراقب سلامت جذب شد که با ایجاد سامانه سیب برای همه افراد پرونده الکترونیک سلامت ایجاد می‌کنند.

موسوی‌بهار از ایجاد پرونده الکترونیک سلامت برای حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت استان همدان خبر داد و افزود: پرونده الکترونیک سلامت در آینده به کارت الکترونیک سلامت تبدیل می‌شود و حاوی سوابق پزشکی بوده و در نهایت به سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک متصل می‌شود و به این ترتیب مصرف دارویی کشور بهبود می‌یابد.