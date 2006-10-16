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۲۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۲:۲۲

اولين تمرين تيم ملي هندبال ايران در روسيه برگزار شد

اولين تمرين تيم ملي هندبال ايران در روسيه برگزار شد

تيم ملي هندبال بزرگسالان كشورمان صبح امروز اولين تمرين خود را با حضور كليه بازيكنان در كشور روسيه انجام داد.

به گزارش خبرنگار مهر تيم ملي هندبال ايران طبق برنامه ريزي انجام شده به منظور كسب آمادگي در مسابقات آسيايي دوحه قطر تهران را به مقصد كشور روسيه ترك كرد تا يك اردوي 10 روزه با تيم ملي اين كشور برگزار نمايد.

بنابراين گزارش تيم  هندبال كشورمان ساعت 19روز گذشته به اين كشور رسيد و اولين تمرين خود را با حضور 22 بازيكن صبح امروز و به مدت دوساعت انجام داد كه طي آن حجت صفري از ناحيه ابرو دچار آسيب ديدگي شد. البته مصدوميت ملي پوش كشورمان جدي نبوده و با چند بخيه و پانسمان مشكل وي حل شد. وي از فردا نيز در تمرينات حضور خواهد داشت.

 

 

کد مطلب 394346

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