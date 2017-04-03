لغزندگی جاده عامل تصادف چهار خودرو در اصفهان شد

سرهنگ ابوالقاسم چلمقانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح امروز طی تماس تلفنی با مرکز پلیس، ماموران از وقوع یک تصادف در بزرگراه شهدای صفه مسیر شرق به غرب (پل شهید ستاری) مطلع و بلافاصله به منظور بررسی حادثه در محل حاضر شدند.
وی اظهار کرد: در این حادثه به دلیل لغزنده بودن جاده یک دستگاه پژو سواری با اتوبوس واحد شهری برخورد میکند و خسارت جدی به بار می آورد.
رئیس پلیس راهور شهرستان اصفهان ادامه داد: کارشناسان پلیس راه علت وقوع این حادثه را لغزندگی جاده و عدم توجه به سرعت مطمئنه اعلام کردند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر در همان مکان به فاصله ۱۰ قدم آن طرفتر سواری پراید برای اینکه با خودرو های حادثه دیده برخورد نکند به شدت ترمز میگیرد و متوقف میشود اما متاسفانه کامیون درحال حرکت عقبی به دلیل عدم توجه کافی و کنترل نکردن خودرو با سواری پراید برخورد کرده و متاسفانه خسارت شدیدی به بار می آورد.
سرهنگ چلمغانی ادامه داد: متاسفانه راننده خودرو پراید آسیب بسیار جدی دید و توسط ماموران اورژانس به بیمارستان منتقل شد.
وی بیان داشت: با توجه به لغزنده بودن این جادهها به رانندگانی که قصد تردد در مسیر بزرگراه ها را دارند توصیه میکنیم با احتیاط بیشتر و رعایت سرعت مطمئنه رانندگی کرده و از هرگونه عجله و شتاب بپرهیزند.
رئیس پلیس راهور شهرستان اصفهان به رانندگان در خصوص رانندگی در شرایط بارندگی و لغزنده بودن جاده ها هشدار داد و گفت: با کمی احتیاط و رعایت اصول ایمنی می توان سفری ایمن و بی خطر را در این روزهای پایانی تعطیلات نوروز رقم زد و از وقوع حوادث ناگوار برای خود و دیگران جلوگیری کرد.
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