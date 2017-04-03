  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۵:۱۱

فدریکا موگرینی:

مردم سوریه باید آینده اسد را تعیین کنند

مردم سوریه باید آینده اسد را تعیین کنند

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو این اتحادیه عنوان داشت که سرنوشت «بشار اسد» در دست مردم سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حضور خبرنگاران گفت: اتحادیه اروپا هیچ جایگاهی برای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، در آینده این کشور متصور نیست اما با این وجود این مردم سوریه هستند که باید درباره سرنوشت اسد تصمیم بگیرند.

موگرینی این اظهارات را در پاسخ به سوالی در خصوص تغییر موضع آمریکا در خصوص سرنوشت بشار اسد، ایراد کرد.

آمریکا که همواره بر لزوم کنار رفتن بشار اسد از قدرت تاکید داشت اخیرا اعلام کرده است که دیگر اصراری بر این موضوع ندارد.

وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در لوکزامبورگ گردهم آمده اند تا نشستی را درباره یمن برگزار کنند.

کد مطلب 3943469
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها