مردم سوریه باید آینده اسد را تعیین کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حضور خبرنگاران گفت: اتحادیه اروپا هیچ جایگاهی برای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، در آینده این کشور متصور نیست اما با این وجود این مردم سوریه هستند که باید درباره سرنوشت اسد تصمیم بگیرند.

موگرینی این اظهارات را در پاسخ به سوالی در خصوص تغییر موضع آمریکا در خصوص سرنوشت بشار اسد، ایراد کرد.

آمریکا که همواره بر لزوم کنار رفتن بشار اسد از قدرت تاکید داشت اخیرا اعلام کرده است که دیگر اصراری بر این موضوع ندارد.

وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در لوکزامبورگ گردهم آمده اند تا نشستی را درباره یمن برگزار کنند.