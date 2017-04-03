پیشروی به سمت قلب بخش غربی موصل/حربه داعش برای ممانعت از پیشرویها

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروهای امنیتی عراقی همچنان در حال پیشروی به سوی قلب بخش غربی موصل هستند و اکنون تمامی ارتباطات داعش میان بخش غربی موصل و منطقه «تلعفر» قطع شده است.
بر اساس این گزارش، تروریستهای داعش، امام جماعت مسجدی را در موصل اعدام کردند زیرا وی با صدور حکم اعدام علیه شماری از هموطنانش مخالفت کرده بود.
خبر دیگر اینکه پیکرهای ۲۰ زن و کودک که به دست داعش در جنوب موصل اعدام شدهاند، کشف شد.
از سوی دیگر داعش، به منظور جلوگیری از پیشروی نیروهای امنیتی در بخش غربی موصل، زنان تکتیرانداز را در ساختمانهای مرتفع این منطقه مستقر کرده است.
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