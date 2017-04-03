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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۵:۱۷

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان:

۴۸۸ اماکن عمومی بدلیل تخلفات بهداشتی در اصفهان پلمب شد

۴۸۸ اماکن عمومی بدلیل تخلفات بهداشتی در اصفهان پلمب شد

اصفهان - مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: ۴۸۸ اماکن عمومی از ۶۲ هزار و شش مورد بازدیدی که از همه مکان ها در این مدت انجام شد، علی رغم اخطارهای متعدد، تعطیل شد.

مهدی رفیعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ۴۵ روز اخیر، هفت هزار و ۷۵۷ مورد بازدید از اماکن عمومی حساس مثل مراکز اقامتی از جمله هتل‌ها، مسافرخانه‌ها، ترمینال‌ها و آرایشگاه‌ها صورت گرفته است.

وی ادامه داد: یک هزار و ۲۲۱ مورد بازدید از اماکن بین راهی و خارج از شهر در استان اصفهان، انجام گرفته است.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان با اشاره به اینکه از ۶۲ هزار و شش مورد بازدید که در مجموعه از همه مکان ها در این مدت انجام شده است، ۴۸۸ مورد علی رغم اخطارهای متعدد، تعطیل شد، افزود: همچنین ۷۵۱ مورد به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی از کشف ۱۲۵ تن مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته و تقلبی در ۴۵ روز خبر داد و اضافه کرد: ۱۲۵ هزار و ۷۵۶ کیلوگرم و نیم مواد غذایی تقلبی نیز در این مدت در استان اصفهان، معدوم شد.

رفیعی گفت: دو هزار و ۲۲۹ مورد نمونه برداری از مواد غذایی انجام گرفته و به آزمایشگاه ارسال شد.

وی اضافه کرد: میزان تخلفات امسال به نسبت سال قبل ۲۰ درصد کاهش داشت.

کد مطلب 3943480

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