۷۳ هزار مسافر نوروزی در مدارس خراسان جنوبی اقامت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان جنوبی، عباس لامعی افزود: اقامت مسافران نوروزی ۱۰ درصد در مقایسه با نوروز سال ۹۵ افزایش دارد.

به گفته وی در نوروز سال گذشته، حدود ۶۷ هزار نفر در مدارس و پایگاه های آموزش و پرورش استان اقامت کرده بودند.

وی بیان کرد: در نوروز امسال ۱۴ پایگاه، یک هزار و ۱۴۸ کلاس درس و ۱۶۴ مدرسه از ۲۶ اسفند تا ۱۳ فروردین، پذیرای مسافران نوروزی بود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی اضافه کرد: ۳۲۵ نفر از همکاران فرهنگی برای اسکان و پذیرایی مسافران فعالیت داشتند که بر اساس فرم های نظر سنجی رضایت ۹۵ درصد مسافران را جلب کردند.

وی با بیان اینکه در پایگاه های اسکان سعی کارکنان بر حفظ کرامت فرهنگیان و میهمانان نوروزی بود، گفت: تمام تلاش نیروهای خدماتی ستاد اسکان فراهم آوردن فضایی مناسب برای اسکان موقت میهمانان و نقش بستن خاطره ای خوش در اذهان آنان از اقامت در استان بود.

لامعی با اشاره به صرف چهار میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز مراکز آموزشی و رفاهی استان، یادآور شد: تلاش شد با تجهیز و نوسازی پایگاه های اسکان نوروزی، امکانات و تجهیزات مراکز آموزشی و رفاهی به نحو مطلوب در اختیار مسافران قرار گیرد.