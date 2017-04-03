به گزارش خبرنگار مهر، گودرز امیری ظهر دوشنبه در نشست توسعه امور زیربنایی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه حفظ اراضی کشاورزی در چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: اراضی کشاورزی نقش مهمی در توسعه یک منطقه دارند و نقش مهمی در تولید محصولات زراعی و باغی در استان دارند.

وی عنوان کرد: باید از انجام تخلفات تغییرکاربری اراضی کشاورزی در این استان جلوگیری شود.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در بسیاری از نقاط استان از جمله اطراف رودخانه ها و جاده های اصلی شاهد تخلفات در این بخش هستیم که باید با جدییت با این تخلفات برخورد قانونی شود.

وی ادامه داد: دولت به دنبال توسعه زیرساخت ها استان چهارمحال و بختیاری است تا شاهد توسعه بیشتر این استان باشیم.