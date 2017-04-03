به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی ظهر دوشنبه در روز سوم دیدارهای نوروزی با اقشار مختلف مردم و مسئولان اظهار کرد: در بهار به خوبی تفسیر دعای «یا محول الحول و الاحوال» را در تحول و دگرگونی طبیعت مشاهده میکنیم.
وی با بیان اینکه امسال بهار طبیعت و بهار معنویت مقارن شدهاند، تصریح کرد: همانگونه که ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد بهار طبیعت محسوب میشوند، رجب، شعبان و رمضان نیز بهار معنویت به شمار میآیند و مشاهده میکنیم امسال بهار معنویت با بهار طبیعت مقارن شده است.
امام جمعه قزوین با بیان اینکه بهار معنویت ارزش بسیار بیشتری نسبت به بهار طبیعت دارد، افزود: همه موجودات از بهار طبیعت بهرهمند میشوند اما بهار معنویت مختص انسان است و انسان باید از آن برای رشد و پرورش خود استفاده کند.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به فرمایشات رهبری در سال جدید اشاره و تأکید کرد: فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی بسیار امیدبخش است چرا که توانمندیهای وسیع کشور را به خوبی تشریح کردند و فرصتهای توسعه را به مسئولان نشان دادند.
وی با بیان اینکه با وجود این همه ظرفیت در کشور نباید در تأمین معیشت مردم با مشکل مواجه باشیم، عنوان کرد: متأسفانه به دلیل سوء مدیریت در کشور، منابع طبیعی را به صورت خام صادر میکنیم و به همین خاطر فرصتهای بسیاری را در حوزه ایجاد اشتغال و استفاده از نیروی انسانی توانمند از دست میدهیم.
آیتالله عابدینی بیان کرد: مسئولان باید در سال جدید همت بیشتری داشته باشند تا با استفاده هرچه بیشتر از امکانات وسیعی که در کشور وجود دارد، مشکلات معیشتی مردم را حل کنند و زمینه توسعه هر چه بیشتر را فراهم کنند.
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