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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۵:۲۳

نماینده ولی فقیه در استان قزوین:

حل مشکلات مردم همت بیشتری می‌طلبد

حل مشکلات مردم همت بیشتری می‌طلبد

قزوین- نماینده ولی فقیه در استان قزوین گفت: مسئولان باید با همت بیشتری در سال جدید در پی حل مشکلات معیشتی مردم باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی ظهر دوشنبه در روز سوم دیدارهای نوروزی با اقشار مختلف مردم و مسئولان اظهار کرد: در بهار به خوبی تفسیر دعای «یا محول الحول و الاحوال» را در تحول و دگرگونی طبیعت مشاهده می‌کنیم.

وی با بیان این‌که امسال بهار طبیعت و بهار معنویت مقارن شده‌اند، تصریح کرد: همان‌گونه که ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد بهار طبیعت محسوب می‌شوند، رجب، شعبان و رمضان نیز بهار معنویت به شمار می‌آیند و مشاهده می‌کنیم امسال بهار معنویت با بهار طبیعت مقارن شده است.

امام جمعه قزوین با بیان این‌که بهار معنویت ارزش بسیار بیشتری نسبت به بهار طبیعت دارد، افزود: همه موجودات از بهار طبیعت بهره‌مند می‌شوند اما بهار معنویت مختص انسان است و انسان باید از آن برای رشد و پرورش خود استفاده کند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به فرمایشات رهبری در سال جدید اشاره و تأکید کرد: فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی بسیار امیدبخش است چرا که توانمندی‌های وسیع کشور را به خوبی تشریح کردند و فرصت‌های توسعه را به مسئولان نشان دادند.

وی با بیان این‌که با وجود این همه ظرفیت در کشور نباید در تأمین معیشت مردم با مشکل مواجه باشیم، عنوان کرد: متأسفانه به دلیل سوء مدیریت در کشور، منابع طبیعی را به صورت خام صادر می‌کنیم و به همین خاطر فرصت‌های بسیاری را در حوزه ایجاد اشتغال و استفاده از نیروی انسانی توانمند از دست می‌دهیم.

آیت‌الله عابدینی بیان کرد: مسئولان باید در سال جدید همت بیشتری داشته باشند تا با استفاده هرچه بیشتر از امکانات وسیعی که در کشور وجود دارد، مشکلات معیشتی مردم را حل کنند و زمینه توسعه هر چه بیشتر را فراهم کنند.

کد مطلب 3943488

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