دو میلیون نفر طی نوروز ۹۶ از جاذبه های گردشگری مرکزی بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی، سید محمد حسینی با اشاره به افزایش جذب گردشگر طی نوروز ۹۶ در استان مرکزی اظهار داشت: حدود دو میلیون بازدید کننده از جاذبه های فرهنگی، طبیعی و گردشگری استان در نوروز ۹۶ بازدید کرده اند که از این میان ۷۵۰ هزار نفر گردشگر ثبت و آمار گیری شده اند.

وی افزود: همچنین پیش بینی ما این است که با توجه به اقامت کمتر از یک روز و موقت گردشگران، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بازدید کننده گذری نیز از جاذبه های استان بازدید داشته اند.

حسینی ادامه داد: با توجه به آمار ذکر شده، نسبت به نوروز ۹۵ با افزایش ۱۴ درصدی گردشگرِ ثبت شده روبرو بوده ایم، همینطور حدود یازده میلیون و ۵۰۰ هزار مورد تردد خودرویی از معابر و جاده های استان مرکزی ثبت شده که نسبت به سال گذشته با افزایش ۳۸ درصدی همراه بوده است.

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان مرکزی گفت: یکی از آمارهای افزایش یافته استان در نوروز ۹۶ که باعث شگفتی است، افزایش مدت اقامت گردشگران در سطح استان است که با رشد ۳۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.

وی اظهار داشت: در رابطه با تعداد بازرسی ها و نظارت بر رستوران ها، اقامتگاه ها و اماکن بین راهی نیز، افزایش ۷۴ درصدی نسبت به نوروز ۹۵ داشته ایم و ۲۵۷ مورد بازدیدهای نظارتی از سوی اداره کل میراث فرهنگی انجام گرفته که در مجموع ۱۵ مورد تذکر کتبی صادر و برای پیگیری، پرونده سازی شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی با اشاره به تهیه اقلام تبلیغاتی و اطلاع رسانی برای گردشگران گفت: در مجموع ۷۵۰ هزار بسته اطلاع رسانی توسط ستاد اجرایی خدمات سفر استان مرکزی بین گردشگران توزیع شده که شامل دفترچه های راهنمای گردشگر، اطلاعات ضروری، معرفی موزه ها، نقشه و لوح فشرده و همچنین کتاب های مشوق گردشگران بوده است.