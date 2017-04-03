بارش ۳۲۰ میلیمتری نزولات آسمانی در استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، مرتضی عزالدین گفت: از ابتدای سال آبی ۹۵- ۹۶ تاکنون ۳۲۰ میلی‌متر بارش برف و باران در سطح استان همدان رخ داده که وضعیت ذخایر آبی همدان با این بارش‌ها در حال بهبود است.

وی افزود: بارش‌های امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد کاهش و در مقایسه با متوسط بلندمدت ۱۸ درصد افزایش داشته است.

عزالدین بیان کرد: بیشترین میزان بارش مربوط به ایستگاه وراینه در محدود مطالعاتی نهاوند، به میزان ۵۹۲ میلیمتر و کمترین میزان بارش مربوط به ایستگاه خمیگان در محدود مطالعاتی رزن قهاوند، به میزان ۲۱۲ میلی متر به ثبت رسیده است.

وی حجم ورودی آب به دریاچه سد اکباتان را ۱۰ هزار و ۶۰ لیتر در ثانیه عنوان کرد و افزود: در حال حاضر حجم آب در سد اکباتان به ۲۰ میلیون و ۱۷ هزار متر مکعب رسیده که ۶۰ درصد از حجم کل مخزن را تشکیل می دهد.