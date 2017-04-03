۵۰۰۰ کیسه زباله به مناسبت روز طبیعت در دماوند توزیع شد

عباس صفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیطزیست بر عهده تکتک مردم و مسئولان گذاشته شده که بهطور قطع اگر مشارکت مردم نباشد نمیتوان کاری از پیش برد.
شهردار دماوند بابیان اینکه پیش از آغاز سال جدید و ایام تعطیلات نوروز نیروهای خدماتی شهرداری برای پاکسازی و نظافت تمامی نقاط شهر بهصورت آمادهباش درآمدند، ادامه داد: پاکسازی و نظافت معابر سطح شهر ، کماهمیتتر از پاکیزه نگهداشتن فضای سبز و گلکاری آن نیست.
صفری از توزیع بیش از ۵ هزار کیسهزباله به مناسبت روز طبیعت در شهر دماوند خبر داد و افزود : برای حفاظت از طبیعت که وظیفه همگانی است، شهرداری دماوند نیز اقدام به توزیع تعداد ۵ هزار کیسهزباله بین گردشگران، مسافرین نوروزی و شهروندان دماوندی در بوستان ها، مراکز گردشگری و ورودی و خروجی های شهر کرد تا سهم کوچکی در راستای انتقال طبیعت پاک به نسلهای آینده داشته باشد.
وی در ادامه یادآور شد: فرهنگسازی و ایجاد انگیزه در نسل جوان برای حفاظت و حراست از طبیعت هر منطقه از دیگر وظایف شهرداریها است که شهرداری دماوند نیز در حد توان در این راه قدم برداشته است.
شهردار دماوند خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال بارندگی در روز طبیعت، میهمانان و گردشگران نوروزی از آلاچیق هایی که توسط شهرداری دماوند در اکثر بوستان ها و مراکز گردشگری همچون سایت گردشگری چشمه اعلا، شهر بازی، میدان معلم و بوستان خانواده نصب شده است، استفاده کردند.
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