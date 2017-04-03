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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۵:۴۳

زیگمار گابریل:

دستیابی به راه حل در خصوص بحران سوریه اهمیت دارد

دستیابی به راه حل در خصوص بحران سوریه اهمیت دارد

وزیر خارجه آلمان در نشست امروز وزرای خارجه اتحادیه اروپا درباره اوضاع سوریه اظهار داشت که یافتن راه حل بحران سوریه بر اصرار به برکناری بشار اسد ارجحیت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «زیگمار گابریل» وزیر خارجه آلمان در جریان نشست امروز وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ خاطرنشان کرد: به عقیده من یافتن راه حل برای بحران سوریه به این نکته که برای برکناری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اصرار ورزیده شود، ارجحیت دارد. 

وی در ادامه افزود: به نظر من نباید تمام تمرکز در سوریه به مبارزه با تروریسم و داعش خلاصه شود بلکه نکات مهم دیگری نیز در این اثنا وجود دارد.

وزیر خارجه آلمان با بیان اینکه مردم سوریه باید در نهایت برای آینده کشور خود تصمیم گیری کنند، گفت: مذاکرات صلح سازمان ملل با هدف تدوین قانون اساسی جدید، انتخابات و یک دولت دموکراتیک در سوریه ادامه دارد.

کد مطلب 3943495
شقایق لامع زاده

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