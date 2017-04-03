پوتین روز وحدت ملی روسیه و بلاروس را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پیامی روز وحدت ملی دو کشور روسیه و بلاروس را به «الکساندر لوکاشنکو» همتای بلاروس خود تبریک گفت. پوتین، ضمن این پیام رضایت خود را از نتایج خوب همکاری های دو جانبه بین دو کشور نیز اعلام کرد.

در ادامه این پیام، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بر همکاری های دولتی بین دو کشور در راستای نزدیکی شهروندان روسیه و بلاروس تاکید کرد. وی از نتایج همکاری های سیاسی، تجاری، اقتصادی، علمی و فنی، انسانی و حوزه های دیگر بین روسیه و روسیه سفید در طی بیش از ۲۰ سال گذشته ابراز خرسندی کرد.

به اعتقاد پوتین، تجربه همکاری های مشترک، بستر مناسبی جهت حل و فصل مسائل مختلف است. از طرف دیگر این امر به توسعه روابط دو کشور روسیه و بلاروس کمک می کند.