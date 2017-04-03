به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، علی اصغر هادی زاده گفت: سامان پاکباز، وحید علی نجمی، سجاد نیک پرست، سیدعرفان حسینی، حسین سعیدی، آرش خسروی، امیر خسروانی، مسعود حیدری، جواد دلاکه، جاوید احسان شکیب، علی محمدیاری، مهدی مرادی و علی قلعه ناصری برای شرکت در بازیهای کشورهای اسلامی انتخاب شده اند و اردوهای این تیم نیز اوایل اردیبهشت ماه آغاز می شود.

وی افزود: بعد از این اردو، دوومیدانی کاران در مسابقات قهرمانی کشور شرکت می کنند و سپس در اردوی متصل به اعزام شرکت خواهند کرد.

نایب رئیس فدراسیون نابینایان و کم بینایان در خصوص مسابقات بین المللی فزاع که در تعطیلات نوروز در امارات برگزار شد، اظهار داشت: این رقابتها یکی از معتبرترین مسابقاتی است که هر سال زیر نظر IPC برگزار می شود و یکی از ویژگی هایش این است که کلاسبندی بین المللی دارد و کشورهای زیادی به همین منظور در آن شرکت می کنند.

وی ادامه داد: این مسابقات برای نهمین سال برگزار شد و نمایندگان ۴۰ کشور در آن حضور داشتند و نکته مهم و حائز اهمیت آن کلاسبندی ورزشکاران ما بود که هر پنج ورزشکار اعزامی کلاسبندی پزشکی گرفتند و می توانند در مسابقاتی که به درجه بین المللی نیاز داشته باشد، شرکت کنند.

هادی زاده همچنین به جوان بودن تیم اعزامی ایران در این مسابقات اشاره و خاطرنشان کرد: دو نفر از ورزشکاران اعزامی ما در رده سنی زیر ۲۰ سال شرکت کرده بودند که برای مسابقات آسیایی و جهانی محک خوبی بود.

وی یادآور شد: اگرچه در مقایسه با سال گذشته تعداد زیادی در این مسابقات شرکت نکرده بودند و ما هم با ترکیب پنج بازیکن شرکت کرده بودیم، اما مسابقات در سطح خوبی برگزار شد. از طرفی سامان پاکباز و وحید علی نجمی ورزشکاران جوانی هستند که به اردوی تیم ملی دو و میدانی دعوت شدند.