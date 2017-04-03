فرود پرواز تهران - مشهد در فرودگاه اصفهان به دلیل نقص فنی

رضا معمار در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص این خبر اظهار داشت: پیش از ظهر امروز پرواز ۰۲۲ کاسپین مسیر تهران - مشهد به دلیل شرایط نامساعد جوی مشهد در ساعت ۱۲:۴۰ در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان به زمین نشست.

وی اضافه کرد: دلیل این فرود نقص فنی در سیستم یخ زدایی بوده است و ساعت ۱۵:۴۰ پس از رفع نقص فرودگاه را به مقصد مشهد ترک کرد.

مسئول روابط عمومی فرودگاه شهید بهشتی استان اصفهان گفت: مسافران جهت اطلاع از تاخیر و تغییر برنامه پروازی با تلفن ۱۹۹ از اصفهان و شماره ۳۵۲۷۵۲۰۰ تماس بگیرند.