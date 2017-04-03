به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای ایجاد اشتغال در استان طی سال گذشته اظهار داشت: این برنامه ریزی ها با همکاری دستگاههای اجرایی، بانک ها و همچنین با مدیریت و نظارت مدیریت ارشد استان و معاون اقتصادی استانداری لرستان صورت گرفته است.

سرمایه گذاری ۴ هزار میلیاردی در حوزه اشتغال

وی با بیان اینکه طی سال گذشته اقدام به تهیه و تدوین سند اشتغال و سرمایه گذاری استان شد عنوان کرد: بر اساس این سند مقرر شد که در حوزه اشتغال استان سه هزار و ۷۱۳ میلیارد تومان سرمایه گذاری در حوزه اشتغال استان صورت گیرد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماع لرستان با بیان اینکه در این راستا سهم هر کدام از دستگاههای اجرایی، بانک ها، بخش خصوصی و ... مشخص شد گفت: در نهایت با اقدامات صورت گرفته حاصل و خروجی کار در حوزه سرمایه گذاری حوزه اشتغال استان به چهار هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان رسید.

آشتاب با بیان اینکه در این زمینه شاهد تحقق ۱۱۱ درصدی تعهد مدنظر بودیم گفت: در این راستا سهم منابع بانکی از سرمایه گذاری صورت گرفته در حوزه اشتغال دو هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان بود که این میزان با برنامه ریزی صورت گرفته به سه هزار و ۱۳۵ میلیارد تومان پرداختی رسید.

وی همچنین سهم اعتبارات دولتی در این حوزه را ۹۳۷ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: از این میزان ۱۰۹ میلیارد تومان تحقق پیدا کرد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماع لرستان همچنین سهم بخش خصوصی را در این زمینه ۶۵۲ میلیارد تومان عنوان کرد و بیان داشت: عملکرد بخش خصوصی در این زمینه با برنامه ریزی صورت گرفته به ۸۹۱ میلیارد تومان رسید.

آشتاب بیان داشت: در مجموع سهم بانک های دولتی در زمینه سرمایه گذاری در حوزه اشتغال استان طی سال گذشته ۸۵درصد و بانک های خصوصی نیز ۱۵ درصد بود.

آهنگ کاهش نرخ بیکاری در لرستان قابل قبول است

وی با اشاره به اینکه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران تعداد بیکاران استان در سال ۹۲ حدود ۱۱۳ هزار نفر بوده است گفت: این در حالیست که اگر طی دولت تدبیر و امید فعالیت های اقتصادی در استان صورت نمی گرفت این عدد به ۱۶۱ هزار نفر می رسید.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماع لرستان با بیان اینکه با اقدامات صورت گرفته تعداد بیکاران استان در دولت تدبیر و امید به ۸۷ هزار نفر کاهش پیدا کرده است گفت: این امر با فعالیت های اقتصادی صورت گرفته در استان تحقق پیدا کرده است.

آشتاب گفت: همچنین در این مدت ۲۶ هزار نفر انباشت بیکاران استان را داشته ایم که برای آنها ایجاد اشتغال شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در لرستان در سال ۹۱ حدود ۲۰ درصد و در سال ۹۲ نیز ۱۷.۱ درصد بوده است گفت: این عدد در سال ۹۳ به ۱۴.۹ درصد، در سال ۹۴ به ۱۳.۳ درصد و در سال ۹۵ به ۱۳ درصد رسیده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماع لرستان با تاکید بر اینکه روند ایجاد اشتغال در لرستان مثبت بوده و آهنگ کاهش نرخ بیکاری در استان قابل قبول است گفت: در حال حاضر لرستان در رتبه ۹ کشور در زمینه آمار بیکاری قرار دارد.

سند اشتغال سال ۹۶ تهیه می شود

آشتاب با بیان اینکه بر اساس سند اشتغال و سرمایه گذاری لرستان مقرر شده که در سال ۹۵ حدود ۲۵ هزار و ۳۸۱ فرصت شغلی در استان ایجاد شود گفت: این عدد در نهایت ۲۵ هزار و ۸۰۳ فرصت شغلی تا پایان سال شد.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای تهیه و تدوین سند اشغال لرستان طی امسال بیان داشت: در این راستا سرمایه گذاری شش هزار میلیارد تومانی در حوزه اشتغال استان طی امسال پیش بینی شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماع لرستان با اشاره به راه اندازی سه کمیته تخصصی تولید، سرمایه گذاری و اشتغال برای تهیه و اجرای سند اشتغال استان طی امسال گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته این سند تا ۱۵ اردیبهشت ماه امسال باید تدوین شود.