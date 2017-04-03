۲۲۳۱ داوطلب برای ۳۱۶ کرسی شورای شهر در مازندران رقابت می کنند

احمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که در ۲۹ اردیبهشت ۹۶ برگزار می شود تعداد ۳۱۶ نفر به عنوان اعضای اصلی و ۱۹۶ نفر به عنوان اعضای علی البدل برای ۵۸ شهر مازندران انتخاب خواهند شد.

وی تعداد اعضای اصلی شوراهای شهر آمل، بابل، ساری و قائمشهر را در انتخابات دوره پنجم شورا هر کدام ۹ نفر اعلام کرد و گفت: برای شوراهای شهر بابلسر، چالوس، تنکابن، نکا و بهشهر نیز هفت نفر به عنوان عضو اصلی انتخاب خواهند شد.

مدیر کل روابط عمومی استانداری مازندران تصریح کرد: برای ۴۹ شهر دیگر مازندران برا ی هر کدام ۵ نفر به عنوان عضو اصلی شورا انتخاب خواهند شد و برای ۵۸ شهر مازندران در مجموع ۳۱۶ نفر به عنوان اعضای اصلی و ۱۹۶ نفر به عنوان اعضای علی البدل در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخاب می شوند.

دبیر کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات مازندران در پایان گفت : برای پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای مازندران ۱۸ هزار و ۲۸۶ نفر ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۲۲۳۱ نفر برای شوراهای شهری و ۱۶ هزار و ۵۵ نفر برای شوراهای روستائی به رقابت خواهند پرداخت.