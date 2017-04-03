۶۴ مدرسه در چهارمحال و بختیاری احداث می شود

قاسم سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه۶۴ مدرسه در چهارمحال و بختیاری با کمک خیران احداث می شود، اظهار داشت: عملیات اجرایی این مدارس در سال ۹۵ اغاز شده است.

وی عنوان کرد: با بهره برداری از این مدارس بخش آموزشی این استان ارتقا پیدا می کند.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: نوسازی مدارس و توسعه بخش آموزش در چهارمحال وبختیاری از مهمترین اولویت های دولت به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه توسعه بخش آموزش زمینه ساز توسعه دیگر بخش های استان است، ادامه داد: توسعه مدارس محروم این استان از مهمترین اهداف دولت به شمار می رود.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: باید تلاش کرد از ظرفیت های بخش خیران برای توسعه مدارس استان بهره برد.