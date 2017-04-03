حضور ۴۰ هزار زائر در بقاع متبرکه بشرویه

محمود قیصری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در ایام نوروز بیش از ۴۰ هزار زائر از بقاع متبرکه شهرستان بشرویه بازدید کردند.

وی افزود: طرح آرامش بهاری از تاریخ ۲۸ اسفندماه تا ۱۴ فروردین ماه در ۴ بقعه متبرکه از ۷ بقعه متبرکه این شهرستان از جمله امامزاده محمدبن اسحاق روستای کرند، امامزاده سید محمد روستای ساغند، امامزاده محمدبن اصغر روستای هوگند و امامزاده بی بی نجمه خاتون روستای مجد برگزار شده است.

قیصری ادامه داد: برگزاری خیمه های معرفت، غرفه کودک و نوجوان و مشاوره خانوادگی و دینی از جمله برنامه های اجرا شده در طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه بوده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بشرویه در ادامه بیان کرد: در ایام نوروز و علاوه بر برنامه های طرح آرامش بهاری در دو امامزاده محمدبن اصغر روستای هوگند و امامزاده بی بی نجمه خاتون روستای مجد دو مبلغ از حوزه علمیه جهت پاسخگویی به مسائل شرعی زائران اعزام شده بودند.

وی اظهار داشت: طرح آرامش بهاری همزمان با سراسر کشور در بشرویه نیز به منظور دسترسی به منویات مقام معظم رهبری در خصوص تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی اجرا شد.

قیصری گفت: در ایام نوروز ۵۲۰ نفر در بقاع متبرکه شهرستان اسکان داده شدند و در روز ۱۳ فروردین ماه ۶ هزار و ۵۰۰ نفر از بقاع متبرکه این شهرستان بازدید کردند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بشرویه بیان کرد: خوشبختانه استقبال مردم و مسافران از بقاع متبرکه شهرستان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.