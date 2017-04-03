۱۵ میلیارد ریال برای طرح های محرومیت زدایی در بهشهر تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین بابایی بعدازظهر دوشنبه در جلسه بررسی پروژه های بخش یانه سر بهشهر در فرمانداری بهشهر افزود: رفع محرومیت در روستاها از مسائل مهمی است که با قوت انجام می شود و با توجه به دغدغه های رهبری، این مسئله و رفع محرومیت رد سال جدید با قوت انجام می شود.

وی اظهار کرد: با برنامه ریزی انجام شده امسال هزار نیروی جهادی از دانش آموزان، دانشجویان و پایگاههای مقاومت برای رفع محرومیت از روستاها در مازندران بسیج می شوند.

بابایی گفت: با توجه به دستور مقام معظم رهبری درخصوص رفع محرومیت‌زدایی در کشور، در استان مازندران هم این مهم در دستور کار قرار گرفت و مناطقی که ضریب محرومیت آنها بالای ۶ و ۷ بود شناسایی شد که سه دهستان در شهرهای بهشهر، ساری و تنکابن در این گروه قرار گرفتند و برای رفع محرومیت یان دهستان ها تلاش شد.

فرمانده سپاه کربلا مازندران یادآور شد: فعالیت در حوزه زیرساخت‌های عمرانی، فرهنگی، سلامت، اشتغال و اقتصاد مقاومتی از جمله محورهای اصلی فعالیت بسیج سازندگی در این طرح ها بوده است.

بابایی همچنین از تحویل ۱۴۰ خانه محروم در شرق مازندران به محرومان این مناطق خبر داد و یادآور شد: به همت بالای مردم و روحیه جهادی آنان، با ایجاد سرپناه برای محرومان بخشی از محرومیت این افراد برطرف شده است.

وی در پایان با تاکید بر توجه به تولیدات داخلی و بومی گفت: توجه به شرکت ها و محصولات دانش بنیان و تولیدات بومی مساله مهمی است که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد و برای حمایت از تولید و اشتغال استفاده از محصولات داخل مورد توجه باشد.