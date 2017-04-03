۱۲۲ هزار و ۳۰۴ بلیت اتوبوس برای نوروز امسال پیش فروش شد

کیوان رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه پیش فروش بلیت های نوروزی برای مقطع زمانی ۲۵ اسفند ۹۵ لغایت ۱۴ فروردین ۹۶ از تاریخ اسفند سال گذشته آغاز شده است.

وی با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از مسافران برای سفر با اتوبوس اقدام به تهیه بلیت کردند، ادامه داد: با توجه به هماهنگی به عمل آمده با تشکل‌های صنفی و شرکت های مسافربری استان، ناوگان با کیفیت مورد نیاز برای انتقال مسافران به مقاصد مورد نظر در روزهای پایانی تعطیلات نوروز امسال تامین شده است و هیچگونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

رئیس اداره مسافر حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان افزود: ۶۷ هزار و ۳۹۵ فقره بلیت (۵۵ درصد) به صورت حضوری و ۵۴ هزار و ۹۰۹ فقره بلیت (۴۵ درصد) به صورت اینترنتی خریداری شده است.

وی اعلام کرد: در ۱۵ روز اول طرح جابجایی مسافران نوروزی تعداد ۵۱۲ هزار و ۲۷۸ مسافر در قالب ۳۹ هزار و ۳۳۵ سفر به مقاصد مختلف درون و برون استانی اعزام شده اند که از این تعداد ۵۵ درصد در مسیرهای برون استانی و ۴۵ درصد در مسیرهای درون استانی سرویس دهی شده‌اند.

رحیمی گفت: با همکاری خوب کارشناسان مستقر در پایانه‌های مسافربری و همچنین ادارات راهداری و حمل ونقل جاده‌ای شهرستان‌ها نظارت مستمر صورت گرفته است و تا پایان طرح ادامه خواهد داشت.