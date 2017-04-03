حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های دوچرخه سواری کراس کانتری انتخابی تیم کرمانشاه با شرکت ورزشکارانی از سراسر استان برگزار می‌شود.

دبیر هیئت دوچرخه سواری استان کرمانشاه با ادامه توضیحات افزود: این مسابقات در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان هجدهم فروردین امسال برگزار می‌شود.

وی همچنین برگزاری دوره های مربیگری را از برنامه های هیئت دوچرخه سواری استان برشمرد و گفت: این دوره ها با هدف ارتقا دانش و آگاهی مربیان برگزار می‌شود.

محمدی بیان کرد: چندی پیش همایش بزرگ آشنایی با دوچرخه و رشته های آن برای عموم شهروندان و علاقه مندان به ورزش دوچرخه سواری در کرمانشاه برگزار و با استقبال خوبی مواجه شد.

وی ابراز امیدواری کرد: با برنامه ریزی های بهتر و برگزاری مسابقات پرشور شاهد ارتقا ورزش دوچرخه سواری در استان و جذب گرایش عموم به این ورزش باشیم.