روحانیت همچنان مورد اعتماد و وثوق مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نعمت اللهی روز دوشنبه در اولین سفر استانی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور در سال جاری و در جلسه بررسی کارکردهای سازمان تبلیغات اسلامی در رفع و کاهش آسیب های اجتماعی گفت: انقلاب اسلامی قدرت سیاسی خود را برآیند اقتدار اجتماعی می داند که می تواند زمینه استقرار سایر قدرتها شود.

وی افزود: پایه های قدرت اجتماعی بر سه اصل باورها، مردم و رهبری استوار بوده و رهبری توانسته بین دو عامل دیگر ارتباط منطقی را برقرار کرده و به تقویت این جایگاه کمک کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین بیان کرد: قدرت اجتماعی سازمانی هنگامی کارآمد است که اعتماد اجتماعی چاشنی آن باشد و امروز با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی می توان گفت دشمنان پایه های قدرت اجتماعی را شناخته اند و برنامه هایی برای آسیب زدن به آن طراحی کرده اند.

وی گفت: در شرایط کنونی مهمترین رسالت شبکه تبلیغ وروحانیت بسیار سنگین است و چون هنوز جایگاه اجتماعی روحانیت و اساتید در جامعه بالاست باید از این ظرفیت برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده در اعتلای نظام استفاده کنیم.

کمبود روحانی در تبلیغ دینی تاثیرگذار است

نعمت اللهی یادآورشد:در حال حاضر برای تامین روحانی مستقر در روستاها با مشکلات جدی روبرو هستیم و باید برای این موضوع فکری اساسی کنیم.

وی اظهارداشت: باید آسیب های اجتماعی را جدی بگیریم و با اطلاع رسانی مناسب و آموزش تخصصی به نیازها پاسخ دهیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تصریح کرد:در سال گذشته بیش از ۱۷ کارگاه و دوره آموزشی برای گروه های سنی مختلف برگزار شده تا بتوانیم از آسیب ها کم کنیم و با اجرای طرح جدید در سال جاری نیز امیدواریم بخشی از آسیب ها کاهش یابد.

آماده اجرای طرح کاهش آسیب های اجتماعی هستیم

نعمت اللهی برای اجرای طرح کاهش آسیب های اجتماعی به صورت پایلوت اعلام آمادگی کرد و یادآورشد: با کار جهادی و استفاده از همه ظرفیت های خود آمادگی داریم در اجرای طرح با جدیت وارد کار شویم.

وی تصریح کرد: اجرای برنامه ۵ ساله و چشم انداز تهیه شده می تواند بسیاری از دغدغه ها و نگرانی ها را کاهش دهد و در این زمینه نیازمند مساعدت ریاست محترم سازمان هستیم.

در دفاع از ارزشها رسالت سنگینی داریم

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین اظهارداشت:سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان نهادی زیرنظر رهبری رسالت سنگینی در صیانت از ارزشها دارد و همه توان خود را به کار می گیریم تا به این رسالت بخوبی عمل کنیم.

وی اضافه کرد: سازمان تبلیغات اسلامی در فضای فرهنگی حرف زیادی برای گفتن دارد و در سال جاری نیز در اجرای طرح پایلوت مصمم و جدی خواهیم بود.

در ادامه این جلسه مدیران تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان دیدگاههای خود را در اجرای طرح کاهش آسیب های اجتماعی مطرح کردند.



