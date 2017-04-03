شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری نصّ قانون را رعایت کند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه ،آیت الله آملی لاریجانی در جلسه صبح امروز مسئولان عالی قضایی، با تبریک حلول ماه رجب و اعیاد سعیده این ماه، بار دیگر حلول سال جدید را تبریک گفت و اظهار کرد: امیدواریم همه مردم بویژه شاغلان در دستگاه‌های حاکمیتی و مسئولان سال جدید را سال تلاش مضاعف برای خدمت رسانی بدانند و بر این اساس سال جدید سالی پربرکت و پرتلاش برای همه ملت عزیز ایران باشد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا به ذکر نکاتی در این زمینه پرداخت و تصریح کرد: مهمترین موضوعی که باید مدنظر قرار بگیرد بحث اخلاق انتخاباتی است. جمهوری اسلامی با سایر نظام های سیاسی در دنیا متفاوت است و مردم سالاری ما توأم با ارزش های الهی و اخلاقی است. بنابراین قرار نیست که در جمهوری اسلامی نیز شاهد همان کلیشه هایی باشیم که در کشورهای دیگر وجود دارد. همگان دیدند که نامزدهای انتخاباتی در آمریکا چه رفتاری داشتند و چگونه تمام مرزهای اخلاقی را زیرپا گذاشتند. چنین اتفاقاتی نباید در جمهوری اسلامی که معیارهای ارزشی خود را دارد تکرار شود و نامزدها و طرفداران آنان در این زمینه مسئولیت سنگینی بر عهده دارند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه رعایت اصول اخلاقی موجب برگزاری انتخاباتی سالم، مردمی و در طراز جمهوری اسلامی خواهد شد، تخریب نامزدها را یک اشتباه بزرگ اخلاقی و برجسته سازی مزایا و برنامه ها را امری معقول در جریان رقابت های انتخاباتی ارزیابی کرد و در عین حال از همه کسانی که خود می دانند واجد شرایط مذکور در قانون اساسی برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری نیستند خواست که اقدام به ثبت نام و حضور در این عرصه نکنند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه توقع همه ما از شورای محترم نگهبان در مورد انتخابات ریاست جمهوری رعایت مر قانون اساسی است، خاطرنشان کرد: در اصل ۱۱۵ قانون اساسی تصریح شده که رئیس جمهور باید از بین رجال مذهبی و سیاسی واجد شرایط انتخاب شود. بر همین اساس باید تعریف صحیح و معقولی از رجال سیاسی و مذهبی توسط اعضای محترم شورای نگهبان وجود داشته باشد. به نظر می رسد که مقصود خبرگان قانون اساسی از ذکر واژه «مذهبی» در مورد رجال، صرفاً اعتقاد به مذهب و اسلام نیست بلکه امری فراتر از آن را در نظر داشته است.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به سایر شرایط رئیس جمهور طبق قانون اساسی، مدیر و مدبر بودن را مورد اشاره قرار داد و گفت: مدیریت و تدبیر، اموری نسبی هستند یعنی هر جایگاهی اقتضای مدیریت و تدبیر خاص خود را دارد. به عنوان مثال مدیریت و تدبیر برای کسی که می خواهد استاندار شود به یک شکل و میزان خاصی اهمیت دارد اما برای کسی که می خواهد رئیس جمهور شود و سکان اجرایی کشور را به دست گیرد، نوع و سطح دیگری از مدیریت و تدبیر نیاز است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه هر گونه سهل انگاری در تطبیق عناوین موجود در قانون اساسی در مورد داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری خطایی نابخشودنی است، اظهار کرد: گاهی به نظر می رسد که در سالهای گذشته و در مورد برخی افراد، مدیر و مدبر بودن در حد ریاست جمهوری کشور ثابت و محرز نبوده است. بر همین اساس نباید تابع احساسات باشیم و بگوییم یک شخص چون آدم خوبی است می تواند رئیس جمهور شود. یک آدم خوب شاید برای امامت جماعت یک مسجد فرد مناسبی باشد اما لزوماً هر آدم خوبی برای ریاست جمهوری مناسب نیست.

آیت الله آملی لاریجانی، امانت و تقوا را از دیگر شروط بسیار مهم برای نامزدهای ریاست جمهوری برشمرد و افزود: قانون اساسی، عمده کارهای اجرایی، امکانات و قدرت کشور را در اختیار رئیس جمهور قرار داده است بنابراین کسی که می خواهد در این جایگاه قرار گیرد باید امانت دار و اهل تقوا باشد. تقوا فراتر از بحث اعتقاد است. تقوا داشتن ملکه ای است که حاجز، مانع و رادع از ارتکاب محرمات است ملکه‌ای است که او را وادار به انجام فرائض می‌کند. در این زمینه به هیچ عنوان نباید سهل انگاری صورت گیرد. رئیس جمهور باید فردی متقی باشد. این صفت بسیار مهمی است. اگر نامزد انتخاباتی در اعمال و رفتار شخصی و اجتماعی دچار مشکلات اخلاقی و یا شرعی است، نمی‌توان از آنها چشم پوشی کرد.

رئیس دستگاه قضایی با اشاره به لزوم ایمان و اعتقاد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور گفت: مهمترین اصول توحیدی اسلام در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر شده است. اگر کسی به این مبانی اعتقاد نداشته باشد نمی تواند رئیس جهمور شود. کسی قادر است ریاست قوه مجریه را بر عهده بگیرد که با اعتقاد به این مبانی، عزت را فقط از آن خداوند متعال بداند و از هیچ قدرتی هراس نداشته باشد. همه این شرایط بسیار مهم را شورای محترم نگهبان باید با دقت مورد ارزیابی قرار دهد و با هیچ کس در این زمینه رودربایستی نداشته باشد.

آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: ما هیچ انتظاری از شورای نگهبان جز نظارت دقیق بر آنچه که در قانون اساسی برای انتخابات ریاست جمهوری ذکر شده است نداریم و امیدواریم که اعضای محترم این شورا کمافی السابق وظیفه نظارتی خود را نه بیشتر و نه کمتر از قانون بلکه به بهترین نحو انجام دهند.

رئیس قوه قضاییه تلقی برخی از «اصل برائت» در مورد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را نیز نوعی مغالطه دانست و اظهار کرد: در جایی که ما احتمال می دهیم کسی مرتکب جرمی شده و دلیلی در این زمینه نداریم قطعاً اصل بر برائت است. ولی این ربطی به احراز شرایط مثبته در قوانین ندارد. امور اثباتی را نمی توانیم با اتکا به اصل برائت که اصلی عدمی است احراز کنیم. به عنوان مثال فرض کنیم که شرط قرار گرفتن در یک جایگاه این است که فرد، ۳۵ سال سن داشته باشد. حال در مورد یک شخص تردید داریم که آیا ۳۰ سال دارد یا ۳۵ سال؛ قطعاً نمی توانیم با استناد به اصل برائت بگوییم که این فرد ۳۵ ساله است. بر همین اساس در مورد تقوا، ایمان و سایر شرایطی که در مورد یک فرد باید احراز شود نمی توانیم به اصل برائت استناد کنیم. به عبارت دیگر، اصل برائت یک اصل عدمی است و با اصل عدمی نمی توان امر اثباتی را اثبات کرد.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: این مغلطه قبلاً هم مطرح شده و در دوران اصلاحات نیز عده ای می گفتند که شورای نگهبان باید بر اساس اصل برائت همه افراد را تایید صلاحیت کند. بنابراین این سخن جدید نیست و اعضای محترم شورای نگهبان کاملاً به این موضوع واقف هستند و قطعاً وظیفه قانونی خود را در این زمینه انجام خواهند داد.

رئیس قوه قضاییه با ابراز امیدواری نسبت به حضور پرشور مردم در انتخابات پیش رو و برگزاری یک رقابت آبرومند، خاطر نشان کرد: بر اساس آنچه که خود غربی ها در رسانه هایشان ارزیابی کرده اند، کف و سقف حضور مردم ایران در انتخاباتهای گوناگون به مراتب بهتر از ایالات متحده آمریکا است و بر این اساس می توان گفت مردم سالاری ما بسیار قوی تر از بسیاری از کشورهای دیگری است که مدعی دموکراسی‌اند و امیدواریم که مردم نیز با حضور خود پایه های این مردم سالاری را تقویت کنند.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اظهارات مداخله جویانه نماینده آمریکا در سازمان ملل تصریح کرد: این خانم که به تازگی به این سمت گماشته شده است در بدو حضور خود در این جایگاه اظهاراتی داشته که از چند جهت مهم است. اولین نکته در اظهارات او این است که نشان می دهد برای انتخابات امسال ما خواب هایی دیده اند.

رئیس دستگاه قضایی افزود: این شخص می گوید که در سال ۸۸ به انقلاب سبز کم کمک کردیم. یعنی فتنه ای که به راه افتاده بود و تمام کشورهای غربی و خود آمریکا که پیش از آن برای برقراری روابط پیام مخفیانه ارسال می کرد، از این فتنه حمایت کردند، میزان حمایتهایشان کم بوده است و حال می گویند اگر ما موضوع را رها نمی کردیم رویاهایشان بر باد نمی رفت. متاسفانه برخی افراد در داخل نیز نسبت به این موضوع و چنین اظهاراتی بی توجهند.

آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: مردم، مسئولان و مدیران باید با بصیرت هر چه بیشتر به این گونه سخنان دشمن توجه داشته باشند و حساسیت به خرج دهند. البته مطمئنیم که قوه قضاییه، نیروهای انتظامی وامنیتی، مسئولان و مهمتر از همه خود مردم این بار اجازه نخواهند داد که مانند سال ۸۸ فتنه‌ای شکل بگیرد. قطعاً اینگونه نخواهد بود که همانند آن سال، ۱۰ ماه اغماض و صبر به خرج داده شود. کشورهایی نظیر آمریکا نیز باید بدانند که در صورت مداخله‌های از این قبیل سیلی بسیار محکمی خواهند خورد.

رئیس قوه قضاییه یکی دیگر از نکات قابل تحلیل در اظهارات نماینده آمریکا در سازمان ملل را تلاش آمریکا برای استفاده ابزاری از سازمان ملل متحد دانست و گفت: این شخص به صراحت می گوید که سازمان ملل برای ترویج ارزشهای آمریکا تلاش کمی کرده است. این عبارات سرشار از تکبر و تبختر است. باید گفت مگر شما چه ارزشهایی دارید که سازمان ملل موظف به ترویج و پیگیری آنها باشد؟ ارزشهای شما در بزرگترین جنایات در یمن، افغانستان، عراق و سایر نقاط جهان خلاصه شده است. در جایی تعبیر کرده اند که ایالات متحده، وجدان اخلاقی جهان است. این تعبیر در مورد کشوری به کار برده شده است که کمتر جنایتی در دنیا بدون حضور آن اتفاق می افتد. واقعاً کسی وقیح تر از این سخنان نمی تواند بر زبان بیاورد.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه تلاش آمریکا در جهت استفاده ابزاری بیش از پیش از سازمان ملل و به ویژه موضوع حقوق بشر علیه کشورهای مستقل نظیر ایران است تاکید کرد: همه موظفیم در مقابل اختاپوس رسانه ای غرب که در خدمت سیاست های سلطه جویانه آمریکاست حرف خود را به گوش جهان برسانیم و چهره کشورهای سلطه را نزد افکار عمومی جهان آشکارتر کنیم.

رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به برکات و ویژگی های مهم ماه رجب تصریح کرد: مرحوم میرزا جوادآقا ملکی تبریزی در کتاب المراقبات درباره ماه رجب می گوید از جمله مهمات مراقبات این ماه، توجه و تذکر مضمون این روایت از پیامبر اکرم(ص) است که فرمودند خداوند در آسمان هفتم ملکی را به نام داعی قرار داده است که وقتی ماه رجب فرا می رسد دائماً ندا سر می دهد که خوشا به حال ذاکرین و اهل طاعت. خداوند نیز می فرماید من همنشین کسی هستم که با من می نشیند، مطیع کسی هستم که از من اطاعت می کند، آمرزنده ام برای کسی که استغفار می کند، ماه رجب ماه من است، بنده بنده من است، رحمت، رحمت من است و هر کس در این ماه دعا کند او را اجابت خواهم کرد.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه اشتغالات دنیوی ما را غرق و غافل می کند اظهار کرد: اگر چشمان خود را به روی نور مطلقی که در تمام عوالم در حال درخشیدن است ببندیم قطعاً دچار حسرت و خسارت بزرگی خواهیم بود. ایامی همانند ماه رجب برحسب روایت فوق وسیله‌ای است برای وصول به محضر حق تعالی که فرمود «وجعلت هذا الشهر حبلاً بینی و بین عبادی، فمن اعتصم به وصل اِلیّ » و امیدواریم که همه ما از برکات این ماه بیشترین بهره را ببریم.

بر اساس این گزارش، معاون راهبردی قوه قضاییه گزارشی از عملکرد و وظایف دستگاه قضایی در ارتباط با اقتصاد مقاومتی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی ارائه کرد.

